Войти
10.10.2018
bmpd.livejournal.com

Армия США объявила тендер на разработку стрелкового оружия калибра 6,8 мм

134
0
0

Как сообщает журнал "Jane's Defence Weekly" в статье Miko Vranic, Neil Gibson "US Army issues prototype draft for 6.8 mm Next Generation Squad Weapons" , армия США 4 октября 2018 года выпустила предварительное задание (так называемое Рrototype opportunity notice - PON) на создание на конкурсной основе прототипов систем перспективного стрелкового вооружения в калибре 6,8 мм по программе Next Generation Squad Weapons (NGSW), предусматривающей возможность замены нынешней системы стрелкового оружия армии США калибра 5,56 мм начиная с 2025 года.

Прототип 6,8-мм автоматического оружия LSAT, разработанного AAI Corporation (входящей в состав корпорации Textron Systems) по программе армии США Next Generation Squad Automatic Rifle (NGSAR) (с) AAI Corporation

В рамках программы планируется создание прототипов автоматической винтовки NGSW-R (для замены 5,56-мм карабинов семейства М4) и ручного пулемета NGSW-AR (для замены 5,56-мм пулеметов М249). Фирмы-участницы конкурса должны в течении 27 месяцев с момента получения контракта предоставить армии для испытаний по 50 прототипов NGSW-R и NGSW-AR и по 850 тысяч патронов калибра 6,8 мм. Заинтересованные компании должны подать свои заявки-предложения к 7 декабря.

По мнению журнала, данное PON по более обширной программе, видимо, отменяет выданные ранее 25 июня 2018 года ряду компаний предварительные контрактные соглашения (Оther transaction agreement - OTA) на создание прототипов стрелкового оружия в рамках программы Next Generation Squad Automatic Rifle (NGSAR), предусматривавшей главным образом замену все того же ручного пулемета М249. Шесть ОТА были тогда выданы компаниям AAI Corporation (входит в состав Textron Systems), FN America (два ОТА), General Dynamics-OTS, PCP Tactical и SIG Sauer.

До сих пор мало данных о патроне калибром 6,8 мм, под который предполагается создание системы оружия NGSW. Неясно, будет ли это патрон в калибре .280, ранее неоднократно рассматривавшемся американской армией, или полностью новый стандарт боеприпасов. Известно, что в 2017 году армия США завершила программу Small Arms Ammunition Configuration (SAAC), в рамках которой, возможно, и был создан и отработан новый патрон. В уведомлении PON по программе NGSW в качестве образца боеприпасов для этого оружия фигурирует "предоставляемый правительством" патрон общего назначения ХМ1186, который должен использоваться в качестве основы для разработки патрона, "который будет соответствовать всем требованиям боя и боевой подготовки". Также упоминаются опытный патрон повышенной баллистики, и учебный патрон ХМ1194.

Несколько более подробно о требованиях PON по программе NGSW.

09.10.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
M16
M249
Компании
General Dynamics
SIG Sauer
Textron
Проекты
LSAT
Военные учения
Похожие новости
23.07.2018
Армия США получит мощный ручной пулемет следующего поколения
18.08.2017
Время терминатора
06.11.2014
Интервью Михаила Погосяна радиостанции «Столица FM»
16.05.2014
Группа легкого вооружения Textron Systems разрабатывает легкое телескопическое стрелковое вооружение для армии США
30.04.2013
"Суперджеты" перекуют в бизнес-самолеты в Казани
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.10 01:33
  • 1
Десантники ЮВО уничтожил склад с боеприпасами "противника" под Волгоградом
  • 09.10 23:14
  • 143
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 09.10 22:40
  • 1
Первый летный экземпляр Ил-112В завершил комплекс наземных частотных испытаний
  • 09.10 22:02
  • 2
Business Insider (США): У России есть крупный покупатель танков следующего поколения Т-14 "Армата", но США могут воспрепятствовать сделке
  • 09.10 21:10
  • 278
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 09.10 20:26
  • 24
Борисов оценил перспективы строительства вертолетоносцев
  • 09.10 20:13
  • 26
Что может С-300 в поединке с истребителем F-35
  • 09.10 19:19
  • 171
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 09.10 18:38
  • 3
МиГ-31БМ получит модернизированный радар
  • 09.10 18:29
  • 13
Загоризонтные РЛС "Воронеж" несут боевое дежурство уже в семи регионах
  • 09.10 17:39
  • 1
Япония рассчитывает на военное сотрудничество с Россией
  • 09.10 17:27
  • 1
Готова ли армия РФ для ответного удара по США
  • 09.10 16:20
  • 763
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.10 16:03
  • 2
Беспилотник "Сокол" с биологическим камуфляжем представили в России
  • 09.10 15:33
  • 14
Шойгу: порядка 80% самолетов Ан-26 будет выведено из эксплуатации до 2030 года