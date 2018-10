Армия США объявила тендер на разработку стрелкового оружия калибра 6,8 мм

Как сообщает журнал "Jane's Defence Weekly" в статье Miko Vranic, Neil Gibson "US Army issues prototype draft for 6.8 mm Next Generation Squad Weapons" , армия США 4 октября 2018 года выпустила предварительное задание (так называемое Рrototype opportunity notice - PON) на создание на конкурсной основе прототипов систем перспективного стрелкового вооружения в калибре 6,8 мм по программе Next Generation Squad Weapons (NGSW), предусматривающей возможность замены нынешней системы стрелкового оружия армии США калибра 5,56 мм начиная с 2025 года.

Прототип 6,8-мм автоматического оружия LSAT, разработанного AAI Corporation (входящей в состав корпорации Textron Systems) по программе армии США Next Generation Squad Automatic Rifle (NGSAR) (с) AAI Corporation

В рамках программы планируется создание прототипов автоматической винтовки NGSW-R (для замены 5,56-мм карабинов семейства М4) и ручного пулемета NGSW-AR (для замены 5,56-мм пулеметов М249). Фирмы-участницы конкурса должны в течении 27 месяцев с момента получения контракта предоставить армии для испытаний по 50 прототипов NGSW-R и NGSW-AR и по 850 тысяч патронов калибра 6,8 мм. Заинтересованные компании должны подать свои заявки-предложения к 7 декабря.

По мнению журнала, данное PON по более обширной программе, видимо, отменяет выданные ранее 25 июня 2018 года ряду компаний предварительные контрактные соглашения (Оther transaction agreement - OTA) на создание прототипов стрелкового оружия в рамках программы Next Generation Squad Automatic Rifle (NGSAR), предусматривавшей главным образом замену все того же ручного пулемета М249. Шесть ОТА были тогда выданы компаниям AAI Corporation (входит в состав Textron Systems), FN America (два ОТА), General Dynamics-OTS, PCP Tactical и SIG Sauer.

До сих пор мало данных о патроне калибром 6,8 мм, под который предполагается создание системы оружия NGSW. Неясно, будет ли это патрон в калибре .280, ранее неоднократно рассматривавшемся американской армией, или полностью новый стандарт боеприпасов. Известно, что в 2017 году армия США завершила программу Small Arms Ammunition Configuration (SAAC), в рамках которой, возможно, и был создан и отработан новый патрон. В уведомлении PON по программе NGSW в качестве образца боеприпасов для этого оружия фигурирует "предоставляемый правительством" патрон общего назначения ХМ1186, который должен использоваться в качестве основы для разработки патрона, "который будет соответствовать всем требованиям боя и боевой подготовки". Также упоминаются опытный патрон повышенной баллистики, и учебный патрон ХМ1194.

Несколько более подробно о требованиях PON по программе NGSW.