Санкции массового уничтожения

Пора принимать конвенцию о запрещении экономического терроризма

В настоящее время идет разрушение экономического мирового порядка, складывавшегося в течение последних двухсот лет. Основные законы рыночных отношений, как, например, конкуренция, грубо игнорируются США во имя сохранения собственной гегемонии. Эти действия напоминают экономический терроризм.

Против вслед за Россией, Китаем и некоторыми другими странами начинают выступать уже и союзники США по НАТО – Германия, Франция, которые тоже видят, что современный экономический уклад с подачи США трещит по швам и оказывается под угрозой развала. Взамен ничего не предлагается, но все понимают, что цивилизация стоит перед выбором. Очевидно, что нужно искать новые подходы.

Поднимающегося толкни

России необходимо найти эффективные способы противодействия экономическим санкциям со стороны США, некоторых европейских стран и ЕС в целом. В глобальном мире это стало правилом. Политические цели государств и блоков достигаются не только дипломатическим и насильственным способами, но и за счет экономических форм влияния в виде санкций.

Главная цель США состоит в том, чтобы остаться на вершине мирового олимпа и сохранить однополярный мировой порядок в XXI веке. Для них стало понятно, что лишь ядерной составляющей даже при наличии сильной армии недостаточно.

“"Потерявшие узду хомосапиенсы уверенным шагом идут в пещеры, зверея на ходу".

Г. Олди. "Иди куда хочешь"”

Санкции имеют особенно выраженный подтекст в виде экономической блокады стран, обладающих мировыми запасами углеводородов или якобы не соответствующих нормам западной демократии. Это имело место в отношении Кубы, КНДР, Ливии, Ирака… А 30 сентября, выступая в Питсбурге, министр внутренних дел США Райан Зинке заявил о возможной морской блокаде России, чтобы помешать поставкам энергоносителей.

Создается впечатление, что в период феодализма и на ранней стадии капиталистического способа производства демократии было куда больше, нежели сейчас. Тогда никто даже не мыслил о введении санкций с целью подрыва экономики, смены режима в той или иной стране, то есть всеми неуклонно соблюдались установленные правила.

Постоянно находиться в состоянии классической войны не под силу никакому государству, при этом достижение политических целей требует длительного времени, но и тогда получение желаемого результата не гарантировано. Истинные цели военного и экономического давления обычно скрываются, маскируются и часто не поддерживаются международным сообществом, поскольку нарушают ранее заключенные конвенции.

Страны-нарушители, чтобы сохранить лицо и формально соблюсти общие правила игры, прикрываются для ведения насильственных действий и обоснования санкций борьбой за демократию, за права человека, за внедрение западных и трансатлантических ценностей. Этот отработанный прием применяется в первую очередь США, то есть первой экономикой мира.

Но в настоящее время появился ряд стран, которые неожиданно для США резко выросли в экономическом, силовом и политическом плане. Это в первую очередь Китай, Индия, Бразилия, Германия, Франция. Но особенно подвергается всестороннему давлению вроде бы уже похороненная Соединенными Штатами как держава Россия, начавшая проводить независимую политику во всех направлениях и поставившая задачу войти в пятерку экономических лидеров. При этом она полностью восстановила свои СЯС, а по некоторым позициям обогнала признанного лидера – США.

Подведем промежуточный итог: монополярный мировой порядок (МП) во главе с США не состоялся. Сейчас нельзя вести речь даже о биполярном устройстве. И военно-политический блок НАТО нужен Соединенным Штатам в первую очередь для обеспечения монополярного МП, лишь во вторую – для обеспечения безопасности членов альянса, которым никто не угрожает, но этим США привязывают Европу.

У США возникла острая необходимость сбить страны с набранного экономического темпа, особенно Россию и Китай как главных соперников, с помощью всевозможных экономических санкций. Под любыми надуманными предлогами принимаются беспрецедентные меры принуждения к юридическим структурам и физическим лицам государств-конкурентов с целью создания невыгодных, неприемлемых экономических и социальных условий.

Право сильного

В настоящее время санкции стали прерогативой одной страны с правом применения чуть ли не к любому государству или физическому лицу и угрозой для тех, кто не поддерживает запреты и ограничения.

Малые страны этим не занимаются – не под силу, но некоторые вынуждены присоединяться из блоковой солидарности и для создания международного фона "всеобщего осуждения" конкурента США.

А самый главный тезис США для борьбы с любой страной, о которой многие американцы даже не имеют представления, а название порой невозможно прочитать на карте, заключается в том, что она может угрожать национальной безопасности США, находясь за десяток тысяч верст.

В ход идут обман, дезинформация не только населения за рубежом, но и собственного народа с помощью продажных СМИ разного калибра с целью оправдания экономических санкций и будущих силовых действий.

Новейшее достижение западной демократии – "государственно-организованная ложь" как основа легитимизации применения силы, санкций и экономического терроризма. Знаменитые примеры – пробирка с белым порошком в США, доказывающая наличие ОВ в Ираке, и английский ажиотаж с "Белыми касками" в Сирии. СМИ уже ничего не придумывают, а просто отрабатывают полученные деньги.

Изобретенный после атаки на башни-близнецы термин "международный терроризм" дал США очень многое в политическом и экономическом плане, а еще право применять военную силу в любой точке мира.

Но если при политическом терроризме гибнут единицы, иногда десятки или сотни, то от экономического гибнут и страдают тысячи, миллионы людей. Его результаты – ухудшение социальных условий, исчезновение или значительное сокращение внешних инвестиций из боязни правительств и бизнеса потерять вложенные средства, замедление развития государства. Страдает все, что составляет смысл жизни большинства людей: семья, дети, образование, здравоохранение… Экономический терроризм (ЭТ) – преступление против человечества.

Очевидно, что пропагандируемая как западноевропейская ценность безнравственность бытия, прикрываемая принципами "свободы совести", "политкорректности", "толерантности", "свободы и демократии", воспитание новых поколений на принципах наживы любой ценой, разрушение семейных устоев, возвращение к животным инстинктам, варварство и деградация, преподносимые как западноевропейские и атлантические ценности, изжили себя. Это путь в сторону от развития цивилизации, к варварству и деградации, в тупик.

Цель ЭТ – через воздействие на материальный базис расшатать его, дестабилизировать общество, толкнуть на революцию и смену власти или экономического курса.

В эпоху глобализма экономические интересы стран вынуждают их взаимодействовать и считаться друг с другом в соответствии с международными договоренностями и всевозможными конвенциями, правилами структур типа ВТО. Совершенна такая организация или нет, но в ее состав участники вошли добровольно, приняли на себя обязательства и подписали установленные документы. Их нельзя игнорировать, руководствуясь только своими интересами.

В то же время уместен вопрос, почему мировое сообщество безропотно позволяет одной стране нарушать установленные правила, вытирать о себя ноги, и все это остается безнаказанным?

В настоящее время не ведется никакой борьбы с ЭТ. Мировое сообщество приняло ряд конвенций о противодействии различным проявлениям международного терроризма – о захвате воздушных судов, заложников, защите ядерных материалов и другие.

Но, похоже, еще не осознало опасности экономического терроризма, от которого страдают целые государства с многомиллионным населением.

К справедливости всем миром

Для организации борьбы с ЭТ необходимо уже сейчас в международном плане узаконить этот термин и принять соответствующую конвенцию. Идея давно созрела, потому что человечество ждут не лучшие времена и оно стоит перед выбором.

По прогнозам, углеводородной энергетики хватит лет на 20, максимум 50. Конечно, ученые что-то придумают взамен. Уже сейчас начинается борьба за Арктику, в которой разведаны углеводороды, но и их ненадолго хватит, тем более что они достанутся не всем. А впереди борьба за планетарные ресурсы: питьевую воду, чистый воздух, плодородную почву, леса, от которых зависит будущее человечества.

Планетарными ресурсами обладает в основном Россия – это Сибирь, Дальний Восток, Байкал. Предстоящая борьба за выживание развернется вокруг них, и здесь нет преувеличения. О своих планах по установлению контроля над этими ресурсами уже давно высказались представители США и Англии в лице Мадлен Олбрайт и Маргарет Тэтчер.

За свою тысячелетнюю историю Россия, находясь между Востоком и Западом, пережила столько бед от представителей этих полюсов, что давно бы исчезли другие страны и нации. История еще раз напоминает и учит нас быть готовыми к новой борьбе за сохранение России, выживание и дальнейшее развитие. Задача государства – обеспечить эти условия как основу сохранения народа и гарантировать ему достойную жизнь.

Сильная военная организация и наши уникальные планетарные богатства должны побудить даже великие страны к стремлению иметь Россию союзником. Ключевое слово здесь "сильная". Решающим условием выживания в будущих межгосударственных конфликтах скорее всего станет военная составляющая. По крайней мере мне как военному человеку и всем носящим государственный мундир иначе думать нельзя.

Леонтий Шевцов, генерал-полковник, советник директора Росгвардии

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 39 (752) за 9 октября 2018 года