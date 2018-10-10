Четвертое измерение войны

Каким должен быть Генеральный штаб информационной безопасности

На конференции "Психологическая оборона", состоявшейся на форуме "Армия-2018", впервые публично обозначена задача создания в России системы ведения информационной войны как важнейшей составной части обеспечения национальной безопасности. Эта структура, подчеркивали ораторы, должна быть постоянно воюющей. В противостоянии государств на информационном поле не бывает перерыва, борьба идет постоянно.

Для достижения высокой эффективности такого рода противостояния требуется комплексное воздействие, когда для решения одной задачи применяется множество порой формально слабо связанных методов влияния на противника. Важная особенность – широкое использование ресурса противной стороны. Воздействием на информационную систему противника на основе принципов рефлексивного управления реально добиться желаемых действий с его стороны. В жизни подобное часто именуют провокацией. Однако это нормальная и весьма эффективная практика информационной войны (ИВ). Аналогичный подход применяется к нейтральным и даже дружественным организациям, извещать их о привлечении к подобным операциям нежелательно. Поэтому в общем случае в понятие "система ИВ" следует включать не только собственные силы, но и взаимодействующие, нейтральные и даже определенные структуры противника, которые предполагается использовать в своих интересах на основе передачи ему подготовленной информации нужного направления.

“Отсутствие действенной системы информационной борьбы создает реальную угрозу существованию страны”

Результативность такого рода воздействий намного выше, чем в традиционном вооруженном противоборстве, и зависит от условий применения. Информационное влияние может дать положительный эффект в одних условиях, но при ином фоне он может оказаться диаметрально противоположным и нанести значительный ущерб операции. Поэтому точное увязывание комплекса воздействия разных сил и средств, часть которых может быть вражеской, является ключевым. Так как результат влияния, как правило, проявляется опосредованно, порой неявно, особое значение обретает контроль, а также качественное научное обеспечение функционирования системы управления ИВ. Последнее требует исключительно точного и детального планирования, теснейшей увязки действий разных структур единым замыслом.

Таким образом, особенности информационного противоборства как процесса определяют исключительное значение централизованного управления всеми процедурами. Без него не будет эффективности. Об этом свидетельствует опыт, в частности, США.

Главное – система

На конференции "Психологическая оборона" признано, что сегодня у России нет действенной системы информационной борьбы. Это ставит нас в крайне невыгодное положение к конкурентам на мировой арене, создает реальную угрозу существованию страны.

Формируя свою концепцию войны идей и смыслов, мы должны учесть опыт других государств, прежде всего США, и критически проанализировать его. Важно отметить, что в Штатах нет единой системы информационного противоборства, охватывающей все сферы. Американцы начали строить ее в виде комплекса относительно независимых подсистем. Каждая охватывает одну сферу, в частности психологическую и кибернетическую. В результате, несмотря на относительно высокую эффективность американских операций в информпространстве, провалы "арабской весны", очевидная слабость информационного сопровождения боевых действий США и их союзников по коалиции в Сирии свидетельствуют о значительных недостатках в построении системы.

ИВ должна пониматься как равноправная с традиционной войной. Объективно это неотъемлемая и важнейшая функция современного государства, подобная экономической деятельности или вооруженной защите его интересов. Исходя из этого и с учетом опыта других стран следует признать, что Россия должна иметь систему информационной борьбы, управляемую из единого центра, подобную существующей в Вооруженных Силах. По сути это самостоятельная отрасль. И выстраивать ее следует как еще одну и чрезвычайно важную силовую структуру.

Естественно, возникает вопрос разграничения функций с другими близкими по принадлежности организациями, прежде всего с ФСБ и СВР. Для них информация об источниках угроз национальной безопасности – основание применения традиционных средств силового и экономического характера. Но эти данные оказываются в большинстве случаев недостаточными для эффективного воздействия методами ИВ. Только система подобного противоборства выявляет особенности информструктуры и содержания объектов для комплексного воздействия. Ни ФСБ, ни СВР не обладают в данном случае полноценным набором мер для эффективной работы в государственном масштабе. Подчеркнем: информационная борьба – специфическая сфера деятельности со своими методами, способами и формами, качественно отличающимися от средств других силовых структур. Так что границы разделения полномочий явно существуют. Более конкретно их можно определить практически, при ее формировании.

Опыт создания системы (или отдельных подсистем) информационной борьбы США и других государств свидетельствует: начинать следует именно с формирования высшего органа управления. Он обязан иметь федеральный статус и полномочия, соответствующие министерским или как минимум Генштаба ВС РФ. И возглавлять такую спецслужбу должен чиновник федерального уровня – министр информационной безопасности России.

Структура высшего органа управления определяется его функциями. В числе важнейших:

1. Планирование и организация разведки в целях информационного противоборства. Особое значение для своевременного реагирования будет иметь выявление факта начала информационной агрессии.

2. Планирование и организация форм информационной борьбы.

3. Непосредственное управление группировками сил и средств при ведении противоборства.

4. Организация научных исследований по проблемам ИВ.

5. Планирование и организация всестороннего обеспечения действий группировок сил и средств.

6. Налаживание взаимодействия между элементами и подсистемами государственной системы информборьбы, а также иными государственными и негосударственными структурами и организациями.

7. Контроль результатов.

Помимо основных функций, на центральный орган управления неизбежно будет возложен и ряд других. В частности, анализ геополитической и политической обстановки, подготовка предложений по проблемам информбезопасности и важнейших руководящих документов, по структуре, составу, дислокации и задачам компонентов системы информационной борьбы России. Кроме того, придется заниматься определением потребностей в технических средствах и материальных ресурсах, планированием обеспечения ими подсистем, взаимодействием по своему кругу вопросов с другими государствами.

Кузница идей и мемов

Анализ функций центрального органа управления информационным противоборством свидетельствует о том, что они в целом соответствуют назначению типового армейского (флотского) штаба. Исходя из этого, а также роли и места в структуре высших органов госуправления такой структуре возможно присвоить наименование Генеральный штаб информационной безопасности Российской Федерации (ГШИБ РФ).

Во главе ГШИБ РФ – руководитель, единолично несущий ответственность за его функционирование. Он непосредственно подчиняется министру информационной безопасности России и является его первым заместителем. Организует работу ГШИБ РФ в целом и отвечает за взаимодействие с политическим руководством и подчиненными органами управления и силами в стране.

Исходя из функций, возлагаемых на ГШИБ РФ, в нем должны быть четыре основных главных управления (предлагаемые наименования предварительного характера):

Главное управление контроля информационной ситуации (осуществляет управление силами добывания информации, сбор и систематизацию сведений об информационной обстановке и ее представление в вышестоящие и другие заинтересованные инстанции в соответствии с поставленными руководством задачами);

Главное управление планирования информационного противоборства (отвечает за подготовку решений и планирование мероприятий информационной борьбы);

Главное управление контроля и управления (осуществляет непосредственное руководство подчиненными силами по исполнению управленческих решений, контролирует ход борьбы и результаты воздействий);

Главное управление материально-технического обеспечения.

Кроме того, в структуру ГШИБ РФ следует ввести подразделения, отвечающие за обеспечение его работы и материально-техническую базу.

Исходя из характера информации о ситуации, необходимой для ведения эффективных действий, в структуре Главного управления контроля информационной ситуации целесообразно выделить пять основных подразделений:

информации о своих и взаимодействующих структурах, на которые возлагается добывание, сбор, систематизация и анализ данных о состоянии подсистем и элементов системы информационного противоборства России, а также о состоянии сил, не подчиненных ГШИБ РФ, однако привлекаемых для ведения ИВ;

ностранной информации – для организации добывания, сбора, систематизации и анализа материалов о состоянии иных государств, особенно враждебно относящихся к России или нейтральных, но не поддерживающих нашу политику. Основные усилия должны быть сосредоточены на выявлении состояния информресурсов этих стран. Особое внимание целесообразно уделять выявлению представлений об обстановке, механизмах и алгоритмах принятия решений, текущих и перспективных целях деятельности и решаемых задачах, возможностей проведения информполитики, эффективности управления подчиненными структурами;

внутренней информации, на которое возлагается ответственность за сбор, систематизацию и анализ сведений о населении России с выделением страт по степени поддержки действующей власти, образованности и осведомленности, уровню политизации. Основные усилия должны быть сосредоточены на выявлении настроений, восприимчивости различных слоев к информационным воздействиям, представлений об обстановке в стране, политических, экономических и духовных предпочтений, доминирующих механизмов и алгоритмов распространения и восприятия информации, выработке решений;

контроля политических сил, которое отвечает за изучение состояния иностранных политических сил и подконтрольных им отечественных (государственных и негосударственных, лоббистских групп в руководстве страны и регионов) структур, способных оказывать влияние на информационную ситуацию в стране. Здесь основные усилия должны быть сосредоточены на выявлении направления деятельности, сфер интересов, текущих и перспективных целей и решаемых задач, возможностей по реализации мероприятий информационной политики;

информационно-аналитическое, на которое целесообразно возложить общую систематизацию и анализ информации об обстановке, выявление целей, преследуемых различными акторами, решаемых ими задачах, применяемых методах и способах действий, установление их вероятной структуры и уязвимых элементов, выработку предложений по целям и задачам информационной борьбы в целом, возможным и приоритетным направлениям взаимодействия с союзническими силами.

Главное управление планирования информационного противоборства должно включать три основных подразделения:

стратегического планирования – для выработки предложений по стратегии информационного противоборства;

оперативного планирования – для подготовки проектов решений на информационные действия оперативного масштаба, планирования их реализации в полном объеме, разработки документов для постановки задач подчиненным структурам (директив и распоряжений на информационные действия);

оценки эффективности – для выявления результативности решения задач информационного противоборства и выявления причин их недостаточной действенности.

В Главном управлении контроля и управления целесообразно выделить три основных подразделения:

контроля и управления подчиненными силами, на которое возложить доведение поставленных задач до организаций и структур, находящихся в подчинении ГШИБ РФ, и непосредственной проверки исполнения;

по работе со взаимодействующими силами, обеспечивающее доведение поставленных задач до структур и организаций, не находящихся в подчинении ГШИБ РФ, а также контроль исполнения и оперативные контакты с аффилированными структурами.

по работе с противником, обеспечивающее реализацию скрытных управленческих воздействий на него и осуществляющее непосредственный контроль последствий их реализации.

Детализировать структуру Главного управления материально-технического обеспечения системы информационного противоборства нет необходимости, поскольку принципиально она не отличается от аналогичных органов министерств и ведомств России.

Создание системы информационного противоборства в России давно назрело и первым шагом в этом направлении должно стать формирование Генерального штаба информационной безопасности РФ. Затраты многократно окупятся гарантией внутренней стабильности и новыми успехами во внешней политике.

Константин Сивков, заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 39 (752) за 9 октября 2018 года