"Локомотивам" дали зеленый

Как промышленные кластеры способствуют развитию ОПК

Одним из первых и по-своему знаковых пунктов деловой программы форума "Армия-2018" стал "круглый стол" "Промышленные кластеры как механизм диверсификации предприятий ОПК". Инициатором выступила Ассоциация кластеров и технопарков России.

"Перед нами поставлена задача, которая по своим масштабам, по сложности превосходит производство чисто военной продукции. Это диверсификация, – подчеркнул, открывая обмен мнениями, заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Олег Бочкарев. – При этом президент определил очень серьезные сроки и объемы, связанные с "гражданкой".

К 2030 году, то есть за 13 лет, "оборонщикам" предстоит выйти на соотношение военной и мирной продукции 50 на 50, то есть фактически удвоить производство.

В работе "круглого стола" приняли участие руководители отечественных технопарков и предприятий ОПК, эксперты, представители законодательной и исполнительной власти – депутаты Госдумы, члены Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Александр Козловский и Денис Кравченко, заместитель директора Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга Денис Цуканов. Модератором дискуссии выступил директор Ассоциации кластеров и технопарков (АКиТ) Андрей Шпиленко.

Партийное промстроительство

Как отметил Денис Кравченко, куратор партийного проекта "Локомотивы роста", эта инициатива должна стать действенным политическим механизмом по развитию национальной экономики и промышленности. Основная задача состоит в том, чтобы выстроить прямое и предметное взаимодействие между "Единой Россией" как ведущей политической силой страны и промышленными, инфраструктурными предприятиями, организациями сферы науки, образования, институтами власти. На сегодня в работу проекта на постоянной основе вовлечены ведущие российские компании с государственным участием, научные организации и эксперты.

Безусловно, для решения этих задач предприятиям ОПК необходимы не только современное оснащение и технологии, но и новые организационные модели – как для повышения операционной эффективности, так и для выстраивания кооперационных связей на "открытом" гражданском рынке.

Одна из таких моделей – промышленные кластеры, представляющие собой цепочки предприятий, объединенных производственно-технологическими кооперационными связями. Данный инструмент успешно зарекомендовал себя. В реестре Минпромторга уже более 30 промышленных кластеров.

Композитная кооперация

Один из примеров – "Композиты без границ". Межрегиональный промышленный кластер с таким названием сформирован в 2017 году по инициативе дивизиона "Перспективные материалы и технологии" госкорпорации "Росатом". В состав вошли предприятия Татарстана, Московской и Саратовской областей, имеющие опыт в производстве композитной продукции, предназначенной для ведущих отраслей национальной экономики: авиационной, автомобильной, нефтегазовой и других. Создание кластера направлено на формирование полноценной технологической цепочки производства новых материалов – от сырья до конечной продукции.

“Создание технопарков позволяет предприятиям ОПК привлекать гибкий малый и средний бизнес для выхода на рынки гражданской продукции”

Перед Российской Федерацией стоит масштабная задача по возрождению производства композитов за счет развития конкурентоспособных на мировом уровне отечественных изготовителей данной продукции, снижению критической зависимости ведущих отраслей экономики страны от импорта, повышению технологического суверенитета предприятий. В 2018 году в кластере начата реализация двух крупных проектов, которые будут иметь огромное значение для развития гражданской авиации. Это "Легкий самолет ТВС-2ДТС" и "Легкий многоцелевой вертолет ВРТ-500".

Благодаря реализации проектов якорный участник кластера – Улан-Удэнский авиационный завод сможет существенно нарастить долю гражданской продукции и увеличить объем экспорта на десятки миллионов долларов. Меры господдержки позволяют создать привлекательные условия для локализации производства комплектующих. Поэтому реализация проектов позволит развиваться также малым и средним предприятиям.

15 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи было подписано соглашение между Минпромторгом, Минтрансом, правительствами Бурятии и Якутии, АО "Вертолеты России" об организации производства самолетов ТВС-2ДТС в объеме не менее 200 единиц с 2021 по 2025 год для формирования развернутой сети региональных пассажирских и грузовых маршрутов в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

Легкий многоцелевой вертолет ВРТ-500 будет обладать самой объемной в своем классе грузопассажирской кабиной вместимостью до пяти человек и оснащаться современным комплексом интерактивной авионики. Конструкторская документация создается отечественным КБ "ВР-Технологии" с учетом российских и международных норм и требований по безопасности. Сертифицированный, успевший заслужить популярность на мировом рынке двигатель, а также современные принципы организации технического обслуживания обеспечат конкурентоспособные эксплуатационные затраты и эксплуатационную готовность. Вертолет планируется к сертификации в EASA (European Aviation Safety Agency) и серийному производству на Улан-Удэнском авиационном заводе с I квартала 2023 года. ВРТ-500 обладает прекрасными летно-техническими характеристиками, что вкупе с привлекательной ценой должно обеспечить успех машины не только на внутреннем, но и на зарубежных рынках.

Выстроенная система кооперации позволит в необходимые сроки организовать цепочку поставок всех необходимых деталей и комплектующих. С учетом гарантированного спроса на них и возможности привлечения господдержки кластер представляется привлекательной площадкой для потенциальных инвесторов.

Технопарк в законе

Депутат Александр Козловский, член Бюро ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям", стал инициатором вступивших в силу изменений в федеральный закон "О промышленной политике в РФ" в части норм о промышленных технопарках. Новации были обусловлены необходимостью формирования правовой основы деятельности технопарков. С учетом создаваемых их уже 65. Это более 1,6 миллиона квадратных метров инфраструктуры, подготовленной для размещения промпредприятий. В настоящее время в промышленных технопарках ведут деятельность более 3200 компаний-резидентов.

Но в федеральном законодательстве понятие "промышленный технопарк" до недавнего времени закреплено не было. Что приводило к отсутствию единой трактовки в регионах. То есть фактически промышленные технопарки создаются и развиваются, есть инструменты их поддержки, но нет единых подходов и требований к ним. Многие регионы, к примеру Псковская область, которую депутат представляет в Думе, столкнулись с ситуацией, когда технопарк действует, но в отсутствие федерального законодательства регион не может инициировать меры поддержки.

В итоге группой депутатов разработан законопроект, позволяющий закрепить понятие на федеральном уровне, а также определить, каким требованиям должен удовлетворять промышленный технопарк для получения государственной поддержки. Минпромторг и АКиТ разрабатывают проект соответствующего правительственного постановления.

В ближайшее время субъекты РФ, где приняты законы о промышленной политике, внесут в них соответствующие изменения. Это позволит на абсолютно законных основаниях предоставлять управляющим компаниям и резидентам промышленных технопарков налоговые льготы и субсидии за счет региональных бюджетов.

Господдержка технопарков – общепринятая мировая практика, однако они не могут постоянно зависеть от бюджетного финансирования. Должны окупаться за семь – десять лет. В этот показатель вписываются как зарубежные технопарки, так и российские. Первые три – пять лет они нуждаются в активной поддержке со стороны государства в виде субсидий и льготного налогообложения, так как в этот период происходит создание объектов промышленной и технологической инфраструктуры, строительство и реконструкция зданий и сооружений, оснащение помещений необходимым оборудованием.

Законодательная поддержка должна оказать положительное влияние на развитие промышленных технопарков в десятках регионов. Это в свою очередь позволит сформировать новые точки роста региональных экономик, повысить инвестиционную привлекательность регионов, привлечь в промышленные технопарки сотни новых компаний-резидентов.

Какие есть, какие будут

Директор АКиТ Андрей Шпиленко сказал, что технопарки – эффективный инструмент снижения издержек ОПК на рынке гражданской продукции. Кроме того, они позволяют запустить действенный механизм по привлечению партнеров, находящихся за пределами оборонного предприятия и не имеющих доступа на его территорию.

Андрей Шпиленко напомнил, что еще в 2012 году Военно-промышленной комиссией РФ было дано поручение Минпромторгу, Роскосмосу и Росатому рассмотреть вопрос о создании технопарков, ориентированных на потребности ОПК. И сейчас такие технопарки успешно функционируют в ряде регионов. Например, "Саров" вблизи ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", технопарк авиационных технологий УМПО, "Пульсар" на базе одноименного завода, "Фотоника" при ЦНИИ "Циклон", "Элерон", "Агат" и многие другие.

При решении задачи по диверсификации производства создание технопарков позволяет предприятиям ОПК, с одной стороны, загрузить свободные территории и производственные мощности, а с другой – привлекать гибкий малый и средний бизнес для повышения эффективности цепочек поставок, создания контрактных производств, выхода на рынки гражданской продукции.

Ассоциацией за последние годы проведена большая работа по систематизации опыта в этой сфере. В 2015-м по инициативе АКиТ был утвержден национальный стандарт "Технопарки. Требования", учитывающий лучшие мировые и российские практики. А в 2016-м зарегистрирована система добровольной сертификации технопарков.

Методические рекомендации по их формированию и развитию составлены на основе изучения лучших международных практик, которое ассоциация провела в 2016 году в Германии, Франции и Китае по заказу Минпромторга. Рекомендации включают подробное описание бизнес-модели управляющей компании технопарка, описание ее услуг, организацию и многое другое.

"Как показала практика более 30 регионов России, кластеры стали источником десятков новых проектов, формирующих облик современной российской промышленности. Этот механизм позволяет повысить инвестиционную привлекательность регионов за счет обеспечения спроса на продукцию инвестора и мер государственной поддержки. Ускоряются темпы роста промышленности, создаются новые высокопроизводительные рабочие места, малый и средний бизнес вовлекается в кооперационные цепочки крупных предприятий. Данным механизмом уже активно пользуется ряд предприятий ОПК, и мы надеемся на дальнейшее его развитие", – отметил Андрей Шпиленко.

Военно-промышленная комиссия уделяет особое внимание вопросам ВТС, импортозамещения в ОПК и диверсификации, заявил заместитель председателя коллегии ВПК Олег Бочкарев. Он считает промышленные кластеры уникальным механизмом, притом что в Минпромторге существуют десятки инструментов поддержки производства гражданской продукции.

Для диверсификации нужны инвестиции, новые кадры, она требует пропаганды и большой организационной работы, подчеркнул Бочкарев, призывая руководителей предприятий ОПК к активному поиску своего места на потребительском рынке.

Василий Москвин

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 39 (752) за 9 октября 2018 года