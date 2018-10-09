Безгильзовые патроны: почему они не нужны?
Безгильзовые патроны маячат красивым миражом на стрелковом горизонте уже не один десяток лет. Что же стоит на пути их светлого будущего?
Что такое безгильзовый патрон?
Ответ кроется в названии. В классическом унитарном патроне гильза — основной элемент, объединяющий в одно целое пулю, пороховой заряд и капсюль-воспламенитель. У безгильзового патрона гильзы, соответственно, нет — есть только пуля, заряд пороха и капсюль.
«Честные» безгильзовые патроны представляют собой жёсткий блок метательного заряда, «слепленный» из пороха и связующего наполнителя, к которому с одной стороны приделана пуля, а с другой — капсюль (про «нечестные» варианты, где пороховой заряд скрыт в хвостовой части пули, поговорим как-нибудь отдельно).
Что это даёт? В теории — множество преимуществ. В первую очередь, массу.
|Малая масса патрона — одно из наиболее очевидных достоинств безгильзовых систем.
|Источник: warhead.su
У металлической гильзы довольно значительный вес, и отказ от неё позволяет уменьшить вес каждого патрона на 30-50 процентов. То есть если у вас, например, есть 7,62×39-мм автоматный патрон общей массой 16 грамм, то носимый боекомплект в 300 патронов будет весить 4.8 кило — без учёта магазинов.
Дополнительные бонусы безгильзовой системы — механизму оружия не надо тратить время и энергию на выброс стреляной гильзы, что позволяет, во-первых, увеличить темп стрельбы, а во-вторых, избежать задержек, связанных с процессом извлечения стреляной гильзы из ствола и её выброса из оружия. В качестве бонуса — экономия металла. С учётом того, что боевые патроны обычно производят и расходуют не то что миллионами — миллиардами штук, в масштабе любой приличной армии экономия латуни или стали на гильзах выйдет совсем не копеечной.
Работы над различными безгильзовыми системами велись в разных странах ещё со времён Второй мировой войны. Самых больших успехов на этом пути достигла Германия. К концу 1980-х годов там практически приняли на вооружение первую в мире современную серийную систему стрелкового оружия под безгильзовые патроны — автомат («штурмовую винтовку») G11 компании «Хеклер унд кох».
|Автомат G11 под безгильзовый патрон, неполная разборка.
|Источник: warhead.su
Однако в последний момент что-то пошло не так. Железный занавес рухнул, а следом за ним и военные бюджеты стран блока НАТО. Так что официально программу «Гевер Эльф» закрыли из-за нехватки финансирования на полное перевооружение бундесвера, получившего к тому же в подарок значительные запасы оружия бывшего ГДР.
Некоторые надежды на реванш безгильзовых систем вернулись в начале 2000-х годов, когда в США начали программу лёгкого стрелкового оружия LSAT. В её рамках американцы выкупили у немцев из «Динамит Нобель» все права и документацию на специальный порох и технологию изготовления безгильзовых патронов, которые разработали в рамках программы G11. Однако после ряда опытов программа LSAT сосредоточилась на отработке патронов с пластиковой гильзой, а безгильзовые системы снова оказались за бортом.
|Устройство безгильзового патрона для G11.
|Источник: warhead.su
Почему без гильзы хуже, чем с гильзой?
Причин много, и все они весьма серьёзные.
Начнём с очевидных. Гильза не только объединяет все остальные элементы патрона в одно целое, но и защищает порох и капсюль от внешних воздействий — влаги, различных химических соединений, способных вывести воспламеняющий и метательный заряды из строя: от противомоскитного репеллента до обеззараживающих средств или машинного масла. Различные компаунды и лаки, которыми пропитывают или покрывают шашку порохового заряда безгильзового патрона, должны быть не только устойчивыми к широкому спектру температур, погодных условий и разнообразной химии, но и сохранять эти свойства десятилетиями. Кроме того, они не должны давать «лишнего» нагара или вредных газов при сгорании в стволе.
Пороховой шашке безгильзового патрона нужно быть достаточно прочной, чтобы выдержать неизбежные механические нагрузки, возникающие при стрельбе и автоматическом досылании в ствол, а также при хранении и транспортировке. Высокая механическая прочность должна сохраняться в самом широком диапазоне условий хранения и в течение долгого времени. Растрескивание пороховых шашек, образование в них сколов или разрушение на несколько частей могут привести к самым разнообразным и трудноустранимым задержкам при стрельбе.
|Треснувший из-за отказа срабатывания основного заряда безгильзовый патрон.
|Источник: warhead.su
Кроме того — поскольку в безгильзовом патроне пороховой заряд фактически открыт не только воде, но и огню — нужно принимать меры по обеспечению высокой стойкости заряда к воспламенению при нагреве (например, при нахождении патрона в нагретом предыдущими выстрелами патроннике), что требует специальных дорогих порохов.
Теперь о самом оружии. Упрощение механизмов за счёт отказа от узлов, отвечающих за выброс гильзы после выстрела, только кажущееся. Во-первых, патрон всё равно придётся периодически выбрасывать из патронника — при разряжании оружия или после осечки. Во-вторых, остро встаёт проблема обтюрации, то есть недопущения прорыва пороховых газов из ствола назад, через зазоры между затвором и казённой частью ствола.
|Повреждённый при досылании в патронник патрон. Его осколки могут стать причиной разнообразных и неприятных задержек механизмов оружия.
|Источник: warhead.su
Если объём прорвавшихся газов окажется достаточно большим, такой прорыв может привести к повреждению оружия или к «цепному» воспламенению патронов в магазине.
Обеспечение надёжного запирания пороховых газов в патроннике в отсутствие гильзы в таких условиях — задача крайне нетривиальная и до конца пока не решённая даже в G11, где ресурс соответствующих деталей патронника не превышал шести тысяч выстрелов.
Проблем, которые привносит в стрелковое оружие избавление от гильзы, даже больше, чем реальных преимуществ этой системы. А если учесть, что современные полимеры позволяют собирать облегчённые композитные патроны, сохраняя при этом основные плюсы «гильзовых» систем, будущее безгильзового стрелкового оружия выглядит крайне сомнительным.
Рудольф Максимов
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