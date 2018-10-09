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09.10.2018
Warspot

Как выглядит война "онлайн"

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Концепция разведывательного дрона Star Shadow
Концепция разведывательного дрона Star Shadow («Звездная тень») на выставке в Сингапуре.
Источник: airrecognition.com

Солдат будущего, его экипировка и военная техника в скором времени будут объединены в одну систему. По крайней мере, такое решение предлагает сингапурская компания ST Engineering, презентовавшая свои передовые разработки в футуристичном видео.

В ролике под названием The Future Digital Battlefield компания ST Engineering показала свою разработку под названием ARIELE, представляющую собой "умную" экипировку и датчики состояния здоровья. Кроме того, показаны перспективные дроны, бронетехника и армейский транспорт, а также их "цифровое" взаимодействие на поле битвы.

Война будущего глазами сингапурцев

06.10.2018
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Страны
Сингапуp
Компании
ST Engineering
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