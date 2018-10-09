Как выглядит война "онлайн"

Солдат будущего, его экипировка и военная техника в скором времени будут объединены в одну систему. По крайней мере, такое решение предлагает сингапурская компания ST Engineering, презентовавшая свои передовые разработки в футуристичном видео.

В ролике под названием The Future Digital Battlefield компания ST Engineering показала свою разработку под названием ARIELE, представляющую собой "умную" экипировку и датчики состояния здоровья. Кроме того, показаны перспективные дроны, бронетехника и армейский транспорт, а также их "цифровое" взаимодействие на поле битвы.

Война будущего глазами сингапурцев