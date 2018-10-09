Как выглядит война "онлайн"
Концепция разведывательного дрона Star Shadow («Звездная тень») на выставке в Сингапуре.
Источник: airrecognition.com
Солдат будущего, его экипировка и военная техника в скором времени будут объединены в одну систему. По крайней мере, такое решение предлагает сингапурская компания ST Engineering, презентовавшая свои передовые разработки в футуристичном видео.
В ролике под названием The Future Digital Battlefield компания ST Engineering показала свою разработку под названием ARIELE, представляющую собой "умную" экипировку и датчики состояния здоровья. Кроме того, показаны перспективные дроны, бронетехника и армейский транспорт, а также их "цифровое" взаимодействие на поле битвы.
Война будущего глазами сингапурцев
06.10.2018
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