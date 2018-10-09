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09.10.2018
Warspot

Американцы "прокачают" шведский гранатомёт

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Гранатомёт Carl Gustaf M4.
Гранатомёт Carl Gustaf M4.
Источник: saabgroup.com

Шведский гранатомёт 1946 года оснастят управляемыми боеприпасами. Вчера, 7 октября, пресс-служба корпорации Raytheon объявила о том, что её совместный проект со шведской компанией Saab получил контракт от американской армии.

О разработке "умного" боекомплекта и аксессуаров для гранатомёта Carl Gustaf стало известно в марте прошлого года. Тогда пресс-служба Агентства перспективных оборонных проектов (DARPA) Минобороны США объявила о запуске сразу двух программ, направленных на расширение боевых возможностей "Карла Густава". В рамках одной из них для армии создаются управляемые боеприпасы, способные изменять траекторию во время полёта, а также самостоятельно наводиться на цель. Вторая программа направлена на создание компьютеризированных всепогодных прицелов, позволяющих поражать цели значительно точнее.

Похоже, первая программа дала свои результаты, и Saab совместно с Raytheon приступили к созданию опытных образцов "умных" боеприпасов для гранатомёта Carl Gustaf. Стороны пока не раскрывают деталей разработки, указывая, что новые снаряды смогут поражать даже подвижные цели на расстоянии до 2000 м, а их приёмочные испытания пройдут в 2020 году в Швеции.

Carl Gustaf был создан шведским инженером Зигфридом Аксельсоном на базе противотанкового ружья Carl Gustaf Pvg m/42. Он предназначен для уничтожения бронированных целей, живой силы и огневых позиций, а также создания дымовых завес и освещения местности. За семь десятилетий создано четыре его модификации (M1, M2, M3 и M4), последняя из которых была представлена в 2014 году и имеет массу менее 7 кг (первая весила более 16 кг). Благодаря разнообразию 84-мм боеприпасов Carl Gustaf является многофункциональным оружием и состоит на вооружении в 45 странах.

08.10.2018
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Страны
США
Швеция
Продукция
Carl Gustaf M4
Компании
DARPA
Raytheon
SAAB
Проекты
2020-й год
ИТ
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