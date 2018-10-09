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09.10.2018
Российская газета

Российский "суперснаряд" оценили в США

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Боевые действия в Сирии
Боевые действия в Сирии.
Источник: Илья Питалев / РИА Новости

Американские СМИ заинтересовал новый "умный" российский боеприпас, о разработке которого заявили в научно-производственном концерне "Техмаш".

Речь идет об управляемом 152-миллиметровом снаряде, пишет The National Interest.

В материале приводятся слова директора концерна Александра Кочкина, который рассказал, что, по замыслу разработчиков, снаряд большую часть расстояния до цели должен лететь по обычной баллистической траектории, и лишь на конечном этапе будет активирована система управления, которая скорректирует полет и увеличит точность попадания. При этом могут быть использованы либо крылья, либо небольшие реактивные двигатели. На предприятии-разработчике признают, что установить подобную систему управления будет непросто из-за высокого динамического воздействия на боеприпас в момент стрельбы, при вращении в стволе и во время полета.

Американское издание пытается угадать, каким образом снаряд будет наводиться на цель. "Для оружия с лазерным наведением требуется, чтобы кто-то рядом с целью "подсвечивал" ее лазерным лучом, в то время как бомбы с GPS-навигацией используют спутниковые сигналы", - пишет The National Interest. При этом существует опасность, что и тот, и другой способ будут заблокированы. "Но Россия может придерживаться иного подхода", - говорится в публикации.

По мнению автора материала, при стрельбе новыми умными снарядами может использоваться оптическая система наведения. Причем, судя по всему - особая, поскольку обычно при высокой скорости вращения выпущенного боеприпаса изображение получается размытым. Также автор публикации теряется в догадках, сделают ли новый снаряд самонаводящимся или его полет будет контролировать оператор "с помощью джойстика".

Издание отмечает, что новый "умный" снаряд окажется дешевле, чем такие российские управляемые боеприпасы, как "Краснополь", но дороже обычных снарядов. О какой разнице в цене идет речь - неизвестно, но в качестве примера приводится ценовое соотношение между американскими артиллерийскими боеприпасами. Если обычный снаряд стоит армии США около 1 000 долларов, то разработанный в начале 2000-х годов 155-миллиметровый управляемый активно-реактивный боеприпас M982 Excalibur стоит около 68 000 долларов.


Руслан Мельников

08.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
M982 Excalibur
Краснополь
Компании
Техмаш НПК
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