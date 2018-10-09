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09.10.2018
N+1

Дрон столкнули с самолетным крылом на скорости 383 километров в час

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Столкновение дрона с самолетным крылом
Столкновение дрона с самолетным крылом.
Источник: Aviation International News / youTube

Исследователи из Университета Дейтона в Огайо провели эксперимент, целью которого было выяснение, может ли столкновение самолета с дроном привести к каким-либо тяжелым последствиям. В ходе эксперимента исследователи столкнули дрон DJI Phantom 4 с крылом от легкого самолета, причем скорость беспилотника в момент столкновения составляла 383 километра в час. Это типичная скорость для самолетов малой авиации. Об эксперименте в видеорепортаже на своем канале на YouTube рассказало издание Aviation International News.

По данным Федерального управления гражданской авиации, ежемесячно в США регистрируются в среднем 250 сообщений пилотов самолетов об опасном сближении с дронами при посадке и взлете. При этом с каждым годом количество покупаемых дронов постоянно увеличивается: они выполняют полеты в парках, возле аэропортов, используются для обследования дорог. В октябре прошлого года в Нью-Йорке было зафиксировано первое в истории столкновение в воздухе дрона и вертолета, а в Канаде - дрона и пассажирского самолета.

При этом авиационные власти пока не имеют четкого представления, насколько опасны дроны для вертолетов и самолетов, поскольку данных о столкновениях беспилотников с пилотируемыми летательными аппаратами крайне мало. Для получения таких данных в настоящее время в нескольких странах мира, включая США, Китай и Великобританию, проводятся эксперименты, в которых ученые сталкивают беспилотники различных классов с разными элементами конструкции настоящих самолетов и вертолетов.



В эксперименте, проведенном исследователями из Университета Дейтона, дрон DJI Phantom 4 столкнулся с передней кромкой крыла легкого самолета. В результате столкновения беспилотный аппарат пробил носок крыла и углубился в кессон, погнул стрингеры и внутренний трубопровод. Дрон вошел внутрь крыла целиком. Исследователи утверждают, что такое повреждение в случае реального столкновения не привело бы к серьезным последствиям, однако, если бы скорость полета была выше, беспилотник мог бы стать причиной падения самолета.

В ноябре прошлого года специалисты организации ASSURE объявили, что мультикоптеры и малые беспилотные летательные аппараты самолетного типа при столкновении представляют существенно большую опасность для пассажирских самолетов, чем птицы. К такому выводу специалисты пришли по итогам исследования, проведенного по заказу Федерального управления гражданской авиации США. Оказалось, что наиболее устойчивыми к попаданию дронов являются ветровые стекла самолетов, в то время как передние кромки крыла и двигатели при попадании в них беспилотников получают серьезные повреждения.

В 2017 году завершилась предварительная работа Европейского агентства по авиационной безопасности, направленная на исследование опасности дронов для самолетов. Кроме того, аналогичное исследование провела компания QinetiQ по заказу британских авиационных властей. В целом исследователи пришли к выводу, что на малых скоростях небольшие беспилотники не опасны для самолетов. Подробнее о результатах этих исследований вы можете прочитать в нашем материале "Дрон навылет".


Василий Сычёв

08.10.2018
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