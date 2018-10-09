Испытание двигателем

Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в госкорпорацию "Ростех") построит на базе "ОДК-Пермские моторы" первый в России комплекс для испытаний новых авиационных двигателей большой тяги, таких как ПД-35. Стоимость проекта - 20 млрд рублей, первые испытательные стенды появятся в 2021 году.

Комплекс на 40 тыс. кв. метров производственных, административно-бытовых и инженерных помещений возведут на территории загородной испытательной станции АО "ОДК-Пермские моторы" в поселке Новые Ляды. В составе - корпус окончательной сборки и подготовки двигателей к испытаниям, логистический центр, вспомогательные объекты транспортной и инженерной инфраструктуры. Главное - стенды для испытания узлов двигателя: компрессоров высокого и низкого давления, камер сгорания и других. Проектирование объектов уже началось.

- Мы возвращаем утраченные после развала СССР позиции в авиационном двигателестроении. Фактически готов к выходу на рынок двигатель ПД-14, на основе опыта его создания разрабатывается двигатель большой тяги ПД-35. Сейчас одна из важнейших задач - строительство соответствующей инфраструктуры для его испытаний, - отметил индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков. - Двигатель такой размерности и с такими характеристиками испытывать пока негде: в истории СССР и России подобный испытательный комплекс строится впервые. Реализация этого проекта позволит качественно выполнить программу ПД-35 и даст новый толчок для дальнейшего развития российской конструкторской школы двигателестроения.

Напомним, для проекта ПД-35 первостепенное значение имеют разработка и экспериментальное апробирование наиболее перспективных наукоемких технологий, поэтому работа ведется при участии ведущих отраслевых институтов РФ. Определен конструктивный облик двигателя, проводятся расчетно-экспериментальные работы по оценке достижимости заданных параметров. Двигатель-демонстратор появится к 2023 году, опытно-конструкторская работа в целом должна быть завершена в 2025 году. В проекте будут применены передовые конструктивные решения (композиционные лопатки вентилятора, высокоэффективный компрессор высокого давления, малоэмиссионная камера сгорания, турбина высокого давления с расширенным температурным диапазоном, цифровая система управления), новые материалы и методы производства (аддитивные технологии, ротационная сварка трением, сложнофасонное литье).

Справка:

Объединенная двигателестроительная корпорация - интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики. Одним из приоритетных направлений деятельности является реализация комплексных программ развития предприятий отрасли с внедрением технологий, соответствующих международным стандартам.