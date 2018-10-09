Опубликовано видео "акробатического" полета МиГ-21
В интернете появилось видео полета МиГ-21.
Эффектный ролик выложило в Facebook Министерство национальной обороны Румынии. При этом названо имя пилота.
"Приглашаем вас полетать с командиром Георге Станку на МиГ 21 Lancer!" - говориться в пояснении к видео.
Полет, действительно, получился "акробатическим". А поскольку съемки ведутся из кабины пилота, возникает полный эффект присутствия с легким головокружением. Происходящее на экране больше похоже на компьютерную игру, чем на реальный полет в истребителе.
Разработанный в середине прошлого века МиГ-21 является легким сверхзвуковым фронтовым истребителем третьего поколения. Это первый МиГ с треугольным крылом, самый распространенный сверхзвуковой самолет и самый массовый истребитель третьего поколения.
Сейчас машина состоит на вооружении в двух десятках стран, в том числе и в Румынии.
Руслан Мельников
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