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09.10.2018
Российская газета

Опубликовано видео "акробатического" полета МиГ-21

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МиГ-21 румынских ВВС
МиГ-21 ВВС Румынии в аэропорту Бакэу (Румыния).
Источник: www.airplane-pictures.net

В интернете появилось видео полета МиГ-21.

Эффектный ролик выложило в Facebook Министерство национальной обороны Румынии. При этом названо имя пилота.

"Приглашаем вас полетать с командиром Георге Станку на МиГ 21 Lancer!" - говориться в пояснении к видео.



Полет, действительно, получился "акробатическим". А поскольку съемки ведутся из кабины пилота, возникает полный эффект присутствия с легким головокружением. Происходящее на экране больше похоже на компьютерную игру, чем на реальный полет в истребителе.

Разработанный в середине прошлого века МиГ-21 является легким сверхзвуковым фронтовым истребителем третьего поколения. Это первый МиГ с треугольным крылом, самый распространенный сверхзвуковой самолет и самый массовый истребитель третьего поколения.

Сейчас машина состоит на вооружении в двух десятках стран, в том числе и в Румынии.


Руслан Мельников

08.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Румыния
Продукция
МиГ-21
Проекты
ИТ
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