Опубликовано видео "акробатического" полета МиГ-21

В интернете появилось видео полета МиГ-21.

Эффектный ролик выложило в Facebook Министерство национальной обороны Румынии. При этом названо имя пилота.

"Приглашаем вас полетать с командиром Георге Станку на МиГ 21 Lancer!" - говориться в пояснении к видео.

Полет, действительно, получился "акробатическим". А поскольку съемки ведутся из кабины пилота, возникает полный эффект присутствия с легким головокружением. Происходящее на экране больше похоже на компьютерную игру, чем на реальный полет в истребителе.

Разработанный в середине прошлого века МиГ-21 является легким сверхзвуковым фронтовым истребителем третьего поколения. Это первый МиГ с треугольным крылом, самый распространенный сверхзвуковой самолет и самый массовый истребитель третьего поколения.

Сейчас машина состоит на вооружении в двух десятках стран, в том числе и в Румынии.

Руслан Мельников