Войти
09.10.2018
РИА Новости

Япония рассчитывает на военное сотрудничество с Россией

261
0
0
Сергей Шойгу и Кацутоси Кавано
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Объединенного штаба Сил самообороны Японии адмирал Кацутоси Кавано.
Источник: tvzvezda.ru

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Япония рассчитывает на продуктивное военное сотрудничество с Россией, заявил начальник Объединенного штаба сил самообороны Японии адмирал Кацутоси Кавано.

"У меня большие надежды, что мы сможем продвигать оборонные отношения между Японией и Россией", - сказал Кавано на переговорах с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в понедельник в Москве.

При этом адмирал подчеркнул, что в Японии положительно оценивают решение России не задействовать Курильские острова в ходе учений "Восток-2018". "Мы высоко это ценим", - заявил японский военачальник.

По его словам, Япония не направила своих наблюдателей и военных атташе на маневры "Восток-2018", считая, что Курилы попадут в орбиту учений.

"Поскольку у нас была озабоченность, что военные учения ("Восток-2018") будут проведены на "северных территориях", поэтому мы и решили не отправлять на них наблюдателей. Однако, в этот раз российская сторона решила не проводить военные учения на "северных территориях", - отметил адмирал.

Он также поблагодарил Шойгу за оперативную помощь, которая была оказана японскому народу после разрушительного землетрясения 2011 года.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

08.10.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
Похожие новости
21.07.2017
100-тонная боевая машина стратегического ракетного комплекса "Ярс" форсировала 500-метровый участок Оки
29.06.2015
Новая российская армия: взгляд из-за океана
02.12.2014
С.Шойгу: за сравнительное короткое время сформирован новый механизм в системе управления военной организацией государства
18.02.2014
Армия уже использует на Кавказе ударные беспилотники
20.12.2013
Сергей Шойгу встретился со студентами и преподавателями ведущих российских вузов
01.10.2013
Бой без зрелищ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.10 06:34
  • 271
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 09.10 05:39
  • 15
Что может С-300 в поединке с истребителем F-35
  • 09.10 04:55
  • 7596
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 09.10 04:53
  • 4
Боевую машину пехоты "Бумеранг" могут вооружить "Кинжалом"
  • 09.10 03:26
  • 8
Россия приступила к формированию новой Госпрограммы вооружений
  • 09.10 02:59
  • 1
National Interest (США): Новые израильские Ф-35 против российских С-300 в Сирии. Кто победит?
  • 09.10 01:40
  • 1
Враг не пройдет: в Сирии ЗРПК "Панцирь-С1" защитит С-300ПМ от БЛА и ракет
  • 09.10 01:18
  • 7
В России назвали провальное космическое оружие СССР
  • 09.10 00:37
  • 137
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 08.10 22:50
  • 1
Британские кибервойска вознамерились оставить Кремль без электроэнергии
  • 08.10 22:24
  • 73
ВМФ планирует до 2025 года получить три корвета проекта 20386
  • 08.10 21:59
  • 6
Первая ступень ракеты Falcon 9 совершила посадку на морскую платформу
  • 08.10 21:37
  • 1
"Охватывает всю Европу": в США оценили ракеты "Калибр"
  • 08.10 20:19
  • 2
Израиль счел С-300 "слепыми" перед F-35
  • 08.10 20:12
  • 24
Скоростной вертолет-разведчик разогнался быстрее 200 узлов