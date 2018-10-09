Войти
09.10.2018
РИА Новости

В Армении начались совместные с Россией военные учения

244
0
0
Военнослужащий во время учений в Армении
Военнослужащий во время учений в Армении. Архивное фото.
Источник: © Sputnik / Асатур Есаянц

ЕРЕВАН, 8 окт - РИА Новости. Учения армяно-российской объединенной группировки войск стартовали в понедельник в Армении, сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

"На полигоне "Маршал Баграмян" 8 октября под руководством командующего армяно-российской объединенной группировкой войск генерал-майора Тиграна Парваняна стартовали совместные учения", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Отмечается, что цель учений - решение задач, поставленных перед различными видами войск, обеспечение слаженности и проверка боевой готовности подразделений при решительных действиях, формирование высоких морально-волевых, боевых и психологических качеств военнослужащих. По данным пресс-службы, учения продлятся до 13 октября.

Ранее в Минобороны Армении заявили, что тема учений - "Приведение воинских частей и подразделений в боевую готовность: усиление охраны государственной границы, применение сил и средств ПВО, подготовка и ведение оборонительного боя". Отмечалось, что они проводятся для повышения практических навыков командиров сводного полка и батальонов, обеспечения слаженности действий личного состава при управлении подразделениями, приведении войск в боевую готовность и ведении оборонительного боя.

В соответствии с российско-армянским соглашением, подписанным 30 ноября 2016 года, к основным задачам объединенной группировки относятся своевременное обнаружение непосредственной подготовки вооруженного нападения (агрессии) против Армении и РФ и его отражение; прикрытие сухопутной части государственной границы обоих государств в установленных границах ответственности; участие в защите государственной границы РФ и Армении в воздушно-космическом пространстве, а также участие в противовоздушной обороне войск и критически важных объектов обеих стран, расположенных в регионе.

Соглашение заключено сроком на пять лет с возможностью автоматического продления на пятилетние периоды. Госдума ратифицировала соглашение 14 июля 2017 года, а парламент Армении - 5 октября.

08.10.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Россия
Проекты
Военные учения
Похожие новости
30.11.2016
Минпромторгом России разработана новая стратегия авиапрома
04.08.2015
В систему ПВО Заполярья включили палубные истребители
20.07.2015
Правительство Киргизии создает единый орган управления ВПК республики
25.11.2013
Як-130 покоряет Белоруссию
24.09.2012
Тяжело сражаться на два фронта
29.12.2010
ВВС США: страдания по легкому штурмовику
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.10 06:34
  • 271
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 09.10 05:39
  • 15
Что может С-300 в поединке с истребителем F-35
  • 09.10 04:55
  • 7596
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 09.10 04:53
  • 4
Боевую машину пехоты "Бумеранг" могут вооружить "Кинжалом"
  • 09.10 03:26
  • 8
Россия приступила к формированию новой Госпрограммы вооружений
  • 09.10 02:59
  • 1
National Interest (США): Новые израильские Ф-35 против российских С-300 в Сирии. Кто победит?
  • 09.10 01:40
  • 1
Враг не пройдет: в Сирии ЗРПК "Панцирь-С1" защитит С-300ПМ от БЛА и ракет
  • 09.10 01:18
  • 7
В России назвали провальное космическое оружие СССР
  • 09.10 00:37
  • 137
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 08.10 22:50
  • 1
Британские кибервойска вознамерились оставить Кремль без электроэнергии
  • 08.10 22:24
  • 73
ВМФ планирует до 2025 года получить три корвета проекта 20386
  • 08.10 21:59
  • 6
Первая ступень ракеты Falcon 9 совершила посадку на морскую платформу
  • 08.10 21:37
  • 1
"Охватывает всю Европу": в США оценили ракеты "Калибр"
  • 08.10 20:19
  • 2
Израиль счел С-300 "слепыми" перед F-35
  • 08.10 20:12
  • 24
Скоростной вертолет-разведчик разогнался быстрее 200 узлов