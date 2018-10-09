Американский беспилотник заметили у берегов Крыма

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk провел разведку у берегов Крыма, следует из данных авиационного ресурса PlaneRadar.

07:00 мск.

Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4A Global Hawk, ВВС США, бортовой номер 04-2021, позывной #UAVGH000 взлетевший с авиабазы #Sigonella, в воздушном пространстве Греции #UAV #RQ4A #GlobalHawk #USAF #Greece pic.twitter.com/kIeCEaUhrC

- PlaneRadar (@ua4wiy_) 8 октября 2018 г.

По данным портала, Global Hawk вылетел с итальянской авиабазы Sigonella, пролетел Грецию, Румынию, а затем в 11 утра по московскому времени начал разведку у линии разграничения в Донбассе.

Далее Global Hawk направился к черноморскому побережью.

Кроме того, примерно в это же время у Крыма был также замечен американский патрульный противолодочный самолёт, Boeing P-8A Poseidon, отмечает PlaneRadar.

18:29 мск.

Патрульный противолодочный самолёт, #Boeing P-8A #Poseidon, ВМС США, с бортовым номером 169324, производит разведывательный полёт вдоль Российского побережья Чёрного моря.#USNAVY #Poseidon #P8A pic.twitter.com/EjCnpcZ5k3

- PlaneRadar (@ua4wiy_) 8 октября 2018 г.

Активность у российских границ

В последнее время американские разведывательные самолеты стали заметно чаще появляться у российских границ. Так, в прошлую субботу американский беспилотник провел разведку вблизи Калининграда, а неделей ранее самолет-разведчик был замечен в районе Крыма и Краснодарского края.

Минобороны не раз призывало Пентагон прекратить подобные операции, однако США ответили на это отказом.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин отмечает, что американское оборонное ведомство как минимум три года проводит полеты у российских границ. Стратегический курс Пентагона определяет Россию как одного из главных противников, а потому с каждым годом на аналогичные операции будет выделяться все больше средств, подчеркнул он.