ПТРК. Какая российская компания попала в десятку?

Противотанковые ракеты являются оружием, в основном предназначенным для уничтожения сильнобронированных военных машин, сообщает "ВП" со ссылкой asdnews.com (2 октября).

Размеры ПТУР варьируется от оружия, запускаемого с плеча и которое может транспортироваться одним солдатом, до более крупного оружия, установленного на штативе (треноге), для которого требуется отряд или команда, и до ракетных систем, установленных на транспортных средствах и летательных аппаратах. Борьба с танками и другой бронированной техникой является частью общевойскового боя, для успешных действий необходима организация надежной противотанковой обороны.

Аналитик, составивший доклад, пишет, что "противотанковые управляемые ракеты были первоначально приняты на вооружение в основном в Европе. В последние несколько лет эти технологии начали наводнять страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Китай, Южная Корея и Индия) и Североамериканского региона. Основной причиной является рост военных расходов в ряде стран и увеличение закупок ПТУР/ПТРК".

Кроме того, ширится внедрение ПТРК с ракетами большой дальности и увеличение инвестиций в модернизацию существующих образцов. Наиболее широко используемым видом ПТРК стал переносной (носимый) подкласс. Ожидается, что эти легкие системы будут лидировать на рынке в ближайшие пять лет. В целом, в ближайшие годы на рынке ПТУР будет наблюдаться рост продаж.

Ведущими мировыми компаниями, представленными в докладе в области ПТУР/ПТРК, названы Lockheed Martin, Raytheon, Rafael Advanced Defence Systems Ltd., Saab Group, MBDA, "КБ приборостроения", General Dynamics, Roketsan A. S., Denel SOC Ltd и BAE Systems plc.