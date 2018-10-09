Какие шансы немецкой БМП в программе армии США

Немецкая оборонная компания Rheinmetall решила представить свою боевую бронированную машину KF41 Lynx ("Рысь") на программу бронетехники нового поколения NGCV для армии США, сообщает "ВП" со ссылкой на defensenews.com (8 октября).

Руководитель отделения компании Бен Хадсон заявил, что "Рейнметалл" очень заинтересован в программе боевых машин нового поколения армии США, однако понимает, что без мощного американского партнера участие в программе невозможно". Поэтому партнером выбрана компания Raytheon. "Мы объединим ведущие в мире технологии нашей БМП с американскими технологиями, в частности, с тепловизорами FLIR третьего поколения", сказал он, заявив, что тепловизоры будут развитием тех, что стоят на основном боевом танке М1А2 Abrams новейшей версии.

"БМП будет американским продуктом, произведенным в США и, в конечном счете, мы перейдем на проектирование машины в США", сообщил Хадсен.

ББМ KF41 Lynx ("Рысь"). Источник: defensenews.com

Армия США готова начать процесс замены БМП типа Bradley - работы по созданию новой версии "Брэдли" стандарта А5 прекращены в интересах создания нового поколения бронированных машин. По словам Хадсена, БМП KF41 с башней Lance 2.0 отвечает ключевым требованиям в области живучести, мобильности, летальности, мощности, адаптивности и транспортабельности.

Для победы над сегодняшними и будущими противниками нужны боевые машины массой от 50 т (110 200 фунтов) или такие, которые могут быстро трансформироваться для решения разных задач. Дизайн "Линкса" "очень масштабируемый" и начинается с массы 18 000 кг (около 40 000 фунтов), десантное отделение вмещает до 9 солдат, внутренний объем может быть легко переконфигурирован. Силовая установка состоит из дизеля Liebherr (850 л.с.) и трансмиссии Renk, имеется блок батарей мощностью более 20 кВт электроэнергии для питания цифровых систем и вооружения. Башня имеет два модуля для размещения ПТУР, или беспилотников, или барражирующих беспилотных боеприпасов, или комплекса РЭБ.

"Рейнметалл" и "Рейтеон" планируют представить свое предложение в этом месяце, когда программа США будет официально запущена, или в ноябре или декабре, если возникнет заминка с запуском конкурса.