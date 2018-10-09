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09.10.2018
ТАСС

Шойгу: учения российских войск направлены исключительно на оборону территорий РФ

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Военнослужащий вооруженных сил РФ во время учений. Архивное фото
Военнослужащий вооруженных сил РФ во время учений. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Листиц

Министр обороны отметил, что в России услышали предложения Токио и не задействовали территорию Курильских островов при проведении маневров "Восток-2018"

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Учения российской армии, включая маневры "Восток-2018", направлены исключительно на оборону территории Российской Федерации, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник на встрече с начальником Объединенного штаба Сил самообороны Японии (ОШ ССЯ) адмиралом Кацутоси Кавано.

"Мы приглашали ваших наблюдателей, ваших атташе на учения "Восток-2018". К сожалению, мы не увидели вашего присутствия, вашего участия в этих маневрах. Надеемся, в дальнейшем мы сможем показать весь мирный настрой наших учений, направленных исключительно на оборону рубежей нашей страны", - сказал Шойгу.

При этом он отметил, что в РФ услышали предложения японской стороны и не задействовали территорию Курильских островов при проведении учений "Восток-2018". "Так что нам есть, что обсудить", - добавил Шойгу.

Министр напомнил, что под руководством лидеров двух стран в мае в Москве состоялось официальное открытие перекрестных годов России и Японии. В сентябре прошла очередная встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ на полях Восточного экономического форума во Владивостоке, напомнил Шойгу. По его оценке, успешно проведены российско-японские консультации глав оборонных и внешнеполитических ведомств в формате "два плюс два" и двусторонняя встреча министров обороны РФ и Японии, которая состоялась 31 июля.

Приветствуя японского коллегу в Москве, Шойгу поблагодарил его за теплый прием, оказанный в декабре прошлого года делегации Минобороны России под руководством начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова. С момента предыдущего визита начальника Объединенного штаба Сил самообороны Японии, отметил Шойгу, прошло шесть лет. "Это очень большой срок. Возлагаем большие надежды на предстоящие переговоры", - сказал российский министр.

Предыдущий визит начальника ОШ ССЯ (генерала Сигэру Ивасаки) состоялся 26-28 июня 2012 года.

08.10.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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Военные учения
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