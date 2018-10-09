Герасимов обсудил с японским коллегой перспективы развития взаимодействия в военной сфере
Начальник Генерального штаба ВС РФ предложил Кацутоси Кавано обменяться мнениями по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе
МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов обсудил в понедельник в ходе переговоров в Москве с главой Объединенного штаба Сил самообороны Японии Кацутоси Кавано перспективы расширения российско-японского взаимодействия в военной сфере.
"Меньше года назад встречались с вами в Токио. Признателен за оказанное гостеприимство. Рассчитываю сегодня продолжить конструктивный диалог в целях углубления взаимного доверия в области обеспечения безопасности", - сказал Герасимов, открывая встречу.
Он предложил коллеге "обменяться мнениями по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, оборонной политики двух стран и обсудить перспективы расширения российско-японского взаимодействия в военной сфере с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе встречи министров обороны двух стран в Москве 31 июля 2018 года".
Ранее в понедельник Кавано встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Японский военачальник прибыл в Москву накануне в рамках рабочего визита в Россию по приглашению российского коллеги. Визит продлится до 9 октября.
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