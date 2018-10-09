Новейшую технику украинской армии показали на видео

Военнослужащие Национальной гвардии Украины во время обучения по методике НАТО на полигоне в Золочевском районе Львовской области.

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о полученном Вооруженными силами страны новом вооружении и опубликовал в своем Facebook видеоролик, на котором присутствует часть полученной военной техники.

По его словам, государственный концерн "Укроборонпром" в 2018 году передал украинской армии 3,5 тысячи единиц вооружения и военной техники.

"И, что особенно важно, более двух тысяч из них — это новое и модернизированное вооружение. Бронетанковая, морская, авиационная техника, ракетное-артиллерийское вооружение, высокоточные противотанковые комплексы "Корсар", "Стугна", "Барьер" и ракеты к ним, новейшие пехотные огнеметы РПО-16, системы противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и связи — все это уже на вооружении у наших защитников и усиливает обороноспособность Украины", — добавил украинский лидер.

В начале июня глава "Укроборонпрома" Павел Букин пообещал, что Киев будет "задавливать" Россию не числом солдат, а качественным "крутым оружием". Он заявил, что сейчас на Украине проводятся испытания новой крылатой ракеты, характеристик которой не раскрыл, а также заверил, что в концерне стараются уделить внимание направлениям, которые наносят противнику максимальный ущерб за короткий срок.