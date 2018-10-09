Daily Express (Великобритания): Железная дорога поможет НАТО одолеть Россию!

В странах НАТО продолжают подогревать истерию вокруг так называемой «российской военной угрозы». Так, Великобритания намерена восстановить «железнодорожные войска» для быстрой переброски войск и техники на восток для «сдерживания России». При этом в статье проведение учений и размещение войск НАТО на границах с РФ странным образом не рассматривается как угроза в адрес России.

В Великобритании восстановят подразделения железнодорожных войск, предназначенных для переброски танков, войск и артиллерии через Евротоннель (тоннель под Ла-Маншем) в качестве инструмента сдерживания российской агрессии на востоке. "Железнодорожный полк" был расформирован шесть лет назад, чтобы сэкономить деньги, но теперь его восстановят перед лицом агрессии Владимира Путина.

Это происходит на фоне растущей обеспокоенности тем, что дорожные сети и мостовые переходы на континенте все еще не могут справиться с быстрым транзитом военной техники. И это несмотря на то, что начиная с 2014 года на развитие инфраструктуры НАТО на континенте было выделено три миллиарда фунтов стерлингов.

В последние месяцы Москва усилила напряженность, развернув подводные лодки в Северном море и военные самолеты у британского побережья, а также инициировав мобилизацию войск на границе с балтийскими странами, что напоминает ситуацию, предшествующую захвату Крыма.

Высокопоставленные представители штаба армии в Андовере "изучали" планы восстановления железнодорожных подразделений в течение минувших 18 месяцев. Сейчас принято решение о формировании подразделения. Несмотря на то, что в основном составе будет всего 20 офицеров, в задачи подразделения будет входить организация и быстрая доставка боевой бронетехники в любую точку континентальной Европы.

Ранее уже дважды проводилась переброска танков и бронетехники через Евротоннель. Ряд учений прошли по всей Великобритании.

Во вторник 60 бронированных и легких машин были отправлены по железной дороге в Норвегию для участия в учениях НАТО Trident Juncture 18, направленных на противодействие любой угрозе со стороны Москвы. Переброска техники на более чем 3 тысячи километров - это первая междугородная операция подобного рода за последние десятилетия.

Пока новое подразделение железнодорожных войск находится в стадии формирования. Один из инсайдеров так прокомментировал ситуацию: "Приоритетом должно быть эффективное обеспечение потенциала НАТО в области транспорта в кратчайшие сроки. Активизация использования железнодорожной сети имеет смысл с точки зрения предложения эффективного транспортного метода наряду с использованием паромов и воздушных перевозок. У этого направления есть преимущества в плане высвобождения персонала и новых методов доставки грузов".

Поезда были жизненно важны для армии, начиная с 1914 года, и использовались для транспортировки основных боевых танков во время холодной войны. Но в 2012 году был расформирован последний специализированный отряд -79-й Железнодорожный отряд, и с того момента бронетехника более не переправлялась по железной дороге.

Вторжение Путина в Крым в 2014 году вынудило НАТО пересмотреть уровень угрозы со стороны России, и теперь она развертывает 4 тысячи военнослужащих (930 из них - британские военные) в качестве постоянных батальонов "усиленного передового присутствия" в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

Руководители НАТО также приступили к "исправлению боевой карты" Европы, от которой отказались после окончания холодной войны. Это означает укрепление слабых мостов и расширение узких мест, чтобы обеспечить возможность быстрого движения бронетехники и войск с запада на восток.

Однако, несмотря на вливание денежных средств из центральных фондов НАТО в размере 3 миллиардов фунтов стерлингов, планы полностью не реализованы, а некоторые бывшие страны Восточного блока отказываются вносить взносы. "У нас была эта проблема в течение четырех лет, - сказал источник в НАТО. - Это то место, где у России есть большое преимущество: ей ни с кем не нужно вести переговоры, чтобы добиться своей цели".

В марте ЕС одобрил новый "план действий по военной мобильности" для обеспечения сотрудничества государств-членов ЕС, но он не будет ратифицирован до следующего года, и это займет много лет, прежде чем работа будет завершена.

В прошлом месяце российские войска использовали возможности железных дорог при проведении одного из крупнейших военных учений со времен холодной войны, чтобы продемонстрировать, как быстро они могут перебросить 300 тысяч военнослужащих с востока на запад. В России до сих пор полностью функционирует железнодорожные войска, которые перевезли большую часть техники для учений "Восток-2018".

Комментарий генерала Ричарда Даннатта

- Сейчас, когда мы отмечаем окончание Первой мировой войны, в ходе которой железная дорога широко использовалась для перевозки людей и материалов, настало время, чтобы НАТО вновь сосредоточила свое внимание на железнодорожном транспорте.

Во время холодной войны, когда большая часть тяжелой бронетехники британской армии находилась в Германии, мы довольно эффективно использовали западногерманскую железнодорожную систему для быстрого перемещения людей и оборудования.

После падения Берлинской стены использование железнодорожной системы сократилось, поскольку армии НАТО сократились. Но возрождение путинской России вдохнуло новую жизнь в НАТО и привело к развертыванию войск в Польше и странах Балтии.

И за этими развертываниями стоит остальная часть потенциала членов НАТО, которая, если необходимо, должна быть быстро передвинута на восток. Железнодорожная система вновь приобретает большое значение.

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Марко Джиннанели (Marco Giannangeli)