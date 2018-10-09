Действительно ли США готовы к глобальной войне? Мнение эксперта

Несмотря на Стратегию нацбезопасности и растущее согласие внутри американского оборонного сообщества, американская общественность вряд ли понимает, что последствия войны между крупными странами могут оказаться гораздо более серьезными, чем те последствия, с которыми Америка столкнулись в результате военных кампаний в Ираке и Афганистане, пишет эксперт американской негосударственной корпорации РЭНД Майкл Спиртас в своей статье для издания The Hill.

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Он отмечает, что у России и Китая есть ядерное оружие и средства доставки его на территорию континентальной Америки, что может обернуться колоссальными потерями. Большинство граждан США, вероятно, и представить себе не могут, какими будут эти последствия.

Даже если конфликт с РФ и КНР ограничится применением обычных вооружений, это всё равно приведет к многочисленным жертвам, в том числе среди мирного населения, потере дорогостоящей техники, кораблей, другого оборудования. Будет нарушена работа экономики, говорится в материале.

Война с КНР, кроме того, окажет такое воздействие на торговлю, что споры из-за нынешних тарифов покажутся детскими играми.

По мнению автора, высота ставок указывает на то, что Америке сегодня разумнее будет сделать всё возможное для предотвращения глобального конфликта, чтобы одержать победу в будущем, если война всё-таки разразится.

Пентагон закупает новые самолеты, укрепляют базы в Восточной Азии, строит новые корабли, разрабатывает новые боевые средства для сухопутных войск. Но впереди еще много работы, сделать предстоит гораздо больше, пишет он.

Эксперт также указывает на необходимость поменять подход к боевым операциям. Афганский и иракский опыт для глобальной войны не подходит. На учениях военных нужно готовить к масштабному конфликту с Россией и Китаем, но эти вопросы пока отрабатываются очень слабо.

Спиртас также отмечает, что многие специалисты сомневаются в достаточном количестве межконтинентальных ракет у военного ведомства, необходимых для войны с крупными державами.

Масштабы угроз для Соединенных Штатов остаются неясными, но надо исходить из того, что они могут оказаться катастрофическими. Поэтому гораздо разумнее будет подготовиться к масштабной войне, чем столкнуться с угрозой неминуемого поражения, когда исправлять что-либо будет уже поздно, заключает автор.