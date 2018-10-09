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09.10.2018
Военное обозрение

СМИ Европы: Индия бросила вызов США покупкой С-400

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Какова будет реакция Вашингтона на покупку Индией российских зенитных ракетных комплексов С-400? Введут ли американские власти против своих индийских союзников экономические санкции, как того требует закон, и толкнут их, тем самым, в объятия России? На все эти вопросы пытается ответить французская газета La Tribune.

Минобороны РФ

Издание пишет, что, заключив контракт с российскими властями на поставку С-400, Индия бросает вызов США. Такая сделка "вызовет раздражение" у американской администрации, продемонстрировав, какого масштаба может достигнуть её санкционная политика.

Как отмечается в статье, контракт на поставку ЗРК С-400 был заключён в ходе визита главы России Владимира Путина в Индию. В своём совместном обращении к СМИ ни российский президент, ни индийский премьер-министр не обмолвились о заключённой сделке. Только спустя тридцать минут было опубликовано совместное заявление, в тексте которого журналисты смогли найти скрытое официальное подтверждение контракта, которым крайне недоволен Вашингтон.

Сообщается также, что заключённый контракт оценивается в 5,4 млрд долларов. Согласно сделке, осуществление поставок 5-ти полковых комплектов С-400 планируется завершить до конца 2020 года. Европейские СМИ пишут о том, что Индия фактически наплевала на американские угрозы.

Вопрос о приобретении ЗРК С-400 решался в течение длительного периода времени в ходе переговоров между Россией и Индией. Камнем преткновения в принятии положительного решения индийских властей были угрозы санкций, закон о которых в 2017 году принял американский конгресс (CAATSA).

Автор статьи, пытаясь предугадать реакцию Соединённых Штатов на шаги Нью-Дели, говорит о том, что Вашингтон вряд ли пойдёт на конфронтацию со своим индийским союзником, поскольку и США, и Индия заинтересованы "в сдерживании подъёма Китая в Азии". Скорее всего, индийские власти это прекрасно понимают, поэтому не боятся гнева со стороны американской администрации в виде экономических санкций.

А в Индии уже заявили, что американских санкций не боятся. В командовании сухопутными войсками Индии было отмечено, что Индия продолжит совершенствовать свою оборону вне зависимости от того, нравится это кому-то или нет.

08.10.2018
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Франция
Продукция
С-400 Триумф
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