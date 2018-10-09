Главный враг – Россия. Британия проводит масштабные манёвры в Омане

Минобороны Британии проводит в Омане масштабное учение "Саиф Сариа-3", в ходе которого отрабатывает боевые действия против Вооруженных сил России, пишет The Times.

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К маневрам привлечены 5,5 тыс. британских военнослужащих, задействовано около 200 бронемашин, 6 кораблей и 8 самолетов "Тайфун". В общей сложности военные игры продлятся месяц.

Россиян изображает батальон королевской гвардии численностью 150 человек. Роль танков Т-72 выполняют автомобили "Скимитар" и "Спартанец".

Эти маневры стали своеобразной реакцией Лондона на российскую программу по перевооружению, которая может стать одной из причин поражения британских войск в возможных войнах. Минобороны королевства опасается, что готовность российских войск одновременно вести несколько кампаний – от востока Украины и лесов Эстонии до Сирии и Ливии – может привести к тому, что британцам придется сражаться сразу на нескольких фронтах.

Впервые в истории британские солдаты в Омане используют для поиска позиций врага низкотехнологичные коммерческие дроны стоимостью менее 1000 каждый, которые в Великобритании люди дарят друг другу на рождество.

По данным газеты, подобные беспилотники используются "российскими сепаратистами" в Донбассе для обнаружения позиций противника и корректировки артиллерийского огня.

Также в ходе учения проходит испытания новый бронированный дистанционно управляемый трактор весом около 30 т, предназначенный для очистки территории от взрывоопасных предметов и заминированных объектов.

Позднее в октябре британцы проведут совместное учение с оманскими войсками численностью до 20 тыс. человек. Будет отработана операция по высадке морпехов на побережье с десантных кораблей и вертолетов.