Войти
09.10.2018
Военное обозрение

Главный враг – Россия. Британия проводит масштабные манёвры в Омане

261
0
0

Минобороны Британии проводит в Омане масштабное учение "Саиф Сариа-3", в ходе которого отрабатывает боевые действия против Вооруженных сил России, пишет The Times.

https://ru.depositphotos.com

К маневрам привлечены 5,5 тыс. британских военнослужащих, задействовано около 200 бронемашин, 6 кораблей и 8 самолетов "Тайфун". В общей сложности военные игры продлятся месяц.

Россиян изображает батальон королевской гвардии численностью 150 человек. Роль танков Т-72 выполняют автомобили "Скимитар" и "Спартанец".

Эти маневры стали своеобразной реакцией Лондона на российскую программу по перевооружению, которая может стать одной из причин поражения британских войск в возможных войнах. Минобороны королевства опасается, что готовность российских войск одновременно вести несколько кампаний – от востока Украины и лесов Эстонии до Сирии и Ливии – может привести к тому, что британцам придется сражаться сразу на нескольких фронтах.

Впервые в истории британские солдаты в Омане используют для поиска позиций врага низкотехнологичные коммерческие дроны стоимостью менее 1000 каждый, которые в Великобритании люди дарят друг другу на рождество.

По данным газеты, подобные беспилотники используются "российскими сепаратистами" в Донбассе для обнаружения позиций противника и корректировки артиллерийского огня.

Также в ходе учения проходит испытания новый бронированный дистанционно управляемый трактор весом около 30 т, предназначенный для очистки территории от взрывоопасных предметов и заминированных объектов.

Позднее в октябре британцы проведут совместное учение с оманскими войсками численностью до 20 тыс. человек. Будет отработана операция по высадке морпехов на побережье с десантных кораблей и вертолетов.

08.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Ливия
Оман
Россия
Сирия
Украина
Эстония
Продукция
EF-2000
Т-72
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
19.06.2018
Российские мотострелки в Таджикистане подняты по тревоге в рамках учений
18.07.2017
Экипаж машины под водой. Зачем танкистам водолазная подготовка
30.08.2016
Российско-монгольские военные учения "Селенга". Досье
20.11.2013
Престиж российских выставок растет
06.02.2013
Беларусь под надежной защитой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.10 06:34
  • 271
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 09.10 05:39
  • 15
Что может С-300 в поединке с истребителем F-35
  • 09.10 04:55
  • 7596
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 09.10 04:53
  • 4
Боевую машину пехоты "Бумеранг" могут вооружить "Кинжалом"
  • 09.10 03:26
  • 8
Россия приступила к формированию новой Госпрограммы вооружений
  • 09.10 02:59
  • 1
National Interest (США): Новые израильские Ф-35 против российских С-300 в Сирии. Кто победит?
  • 09.10 01:40
  • 1
Враг не пройдет: в Сирии ЗРПК "Панцирь-С1" защитит С-300ПМ от БЛА и ракет
  • 09.10 01:18
  • 7
В России назвали провальное космическое оружие СССР
  • 09.10 00:37
  • 137
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 08.10 22:50
  • 1
Британские кибервойска вознамерились оставить Кремль без электроэнергии
  • 08.10 22:24
  • 73
ВМФ планирует до 2025 года получить три корвета проекта 20386
  • 08.10 21:59
  • 6
Первая ступень ракеты Falcon 9 совершила посадку на морскую платформу
  • 08.10 21:37
  • 1
"Охватывает всю Европу": в США оценили ракеты "Калибр"
  • 08.10 20:19
  • 2
Израиль счел С-300 "слепыми" перед F-35
  • 08.10 20:12
  • 24
Скоростной вертолет-разведчик разогнался быстрее 200 узлов