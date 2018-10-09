Как манны небесной: Варшава ждёт решения США по военной базе

Варшава очень надеется, что принятие решения о размещении на территории Польши постоянной военной базы США не займет много времени, приводит Коммерсантъ заявление главы польского МИД Яцека Чапутовича.

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На вопрос корреспондента о том, сколько времени понадобится для создания в Польше постоянной американской базы, Чапутович ответил: "Солдаты уже здесь".

По его словам, для расширения уже имеющейся базы сегодня требуются инвестиции в инфраструктуру. Но ещё предстоит проработать военно-политические аспекты проекта и обсудить место конкретного размещения, добавил глава внешнеполитического ведомства.

Он также отметил, что многое в этом вопросе зависит от американского Конгресса и от представленного законодателям заключения, подготовленного Белым домом и Пентагоном.

При этом Чапутович выразил надежду, что конгрессмены не станут тянуть время и примут положительное решение уже к следующей весне.

Ранее Дональд Трамп по итогам встречи с польским президентом Анджеем Дудой заявил, что ему понравилась идея создания военной базы на паях с правительством Польши, которое готово инвестировать в нее "миллиарды и миллиарды долларов". Президент США пообещал проанализировать этот вопрос и принять решение. Дуда в свою очередь даже предложил название базы – "Форт Трамп" (Fort Trump).

Напомним, Варшава предложила американской стороне разместить в Польше бронетанковую дивизию, в создание которой готова вложить около $2 млрд. Проект лоббируется польской стороной вне рамок НАТО и подразумевает двустороннее соглашение.