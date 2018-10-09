США разморозят проект САУ XM2001 Crusader (Крестоносец). Догнать РФ и КНР

Солдаты из 3-й бронетанковой бригадной боевой группы 4-й пехотной дивизии стреляют из гаубицы M109A6 Paladin во время проведения тренировки в режиме реального времени на полигоне Графенвоер в Германии, 21 августа 2017 года (Фото: Захери Перкинс / ВС США ).

В американском сенате выразили обеспокоенность по поводу того, что армия США по ряду компонентов начинает серьёзным образом отставать от армий своих "главных противников" - России и Китая. При этом термин "главные противники" в отношении РФ и КНР применяют сами американские сенаторы, окончательно перестав заботиться о соблюдении даже минимальной дипломатической риторики.

Одним из тех сенаторов, которые высказываются о военно-техническом отставании, является 84-летний Джим Инхоф – представитель верхней палаты конгресса США от штата Оклахома. Представляющий Республиканскую партию Инхоф заявил, что Обама "довёл в своё время армию США до такого состояния, что она стала серьёзно уступать в оснащении армиям России и Китая, например, по средствам артиллерии".

В ходе ежегодного собрания Армейской ассоциации США, на котором присутствовали и представители сената, обсуждались вопросы модернизации стоящих на вооружении армии США артиллерийских систем. В частности, обсуждался вопрос программы модернизации 155-мм САУ M109A6 Paladin. Эта самоходная артиллерийская установка не производится в Штатах с 2003 года.

Также рассматривался вопрос реализации масштабного проекта по созданию "дальнобойной стратегической пушки", которая смогла бы поражать цель на расстоянии до тысячи морских миль (1 морская миля = 1,852 км).

Из заявления сенатора Инхофа (цитата Defense News):

Я обеспокоен тем, что в настоящее время мы находимся позади Китая и России, как с точки зрения дальнобойности артиллерийских установок, так и по скорости стрельбы. В течение восьми лет Обамы мы сильно отстали. Мы отложили техническое обслуживание и модернизацию – в то время как Китай и Россия улучшали свои обычные (неядерные) силы и артиллерию. Я хочу убедиться, что мы сможем получить лучшее вооружение и не будем сталкиваться с изношенной техникой.

В ходе собрания был обсуждён вопрос, связанный с программой САУ XM2001 Crusader ("Крестоносец"). Первые самоходные артустановки сухопутные силы США должны были получить в 2004 году, однако в 2002 году программу свернули. Причина была названа следующей: чрезмерный вес САУ окончательной версии и одновременно огромная стоимость проекта. А стоимость на тот момент составляла 11 млрд долларов.

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Отмечено, что в 2015 году в США назвали цифровую систему управления огнём ранее упомянутой САУ M109A6 Paladin "отстающей от зарубежных аналогов" и "более дорогостоящей". Претензии были предъявлены к дороговизне использования "умного" высокоточного 155-мм снаряда M982 Excalibur с дальностью стрельбы до 60 км. Впервые Excalibur был применён в Ираке в 2007 году. Стоимость такого снаряда в версии Block 2 составляет около 160 тыс. долларов.

Теперь сенат США готов выделять средства на более активную закупку "умных" 155-мм боеприпасов для "Паладина", включая модернизацию M982 Excalibur Block 3 "с возможностью сопровождения цели в условиях городской застройки".

Подробностей о "дальнобойной стратегической пушке", которая бы смогла осуществлять поражение цели на выше озвученном огромном расстоянии (до 1000 морских миль), не приводится. Отмечено, что речь идёт о ракетных технологиях. Если так, тогда США расписываются в прекращении соблюдения Договора РСМД, в чём сами постоянно обвиняют Россию.