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09.10.2018
Военное обозрение

Украина представит миномёт на базе автомобиля KIA

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"Укроборонсервис" представит на пятнадцатой Международной выставке "Оружие и безопасность 2018" мобильную минометную систему на базе автомобиля KIA KM450, сообщает ресурс Ukrainian Military Pages.

https://www.ukrmilitary.com

KIA KM450 – южнокорейский лёгкий военный грузовик (пикап). На Украине предлагается компанией "Богдан Моторс" под названием "Богдан KM-450". Автомобиль комплектуется 3,9 л дизелем Hyundai D4D, мощностью 139 л.с.

https://www.ukrmilitary.com

Ресурс отмечает, что специально сконструированное для военных нужд шасси может использоваться под автомобили как общего назначения (например, с бортовым тентом), так и в качестве базы для специальных армейских машин, в том числе санитарных, автомобилей связи, систем залпового огня, противотанковых комплексов и пр.

Издание напоминает, что на предыдущей выставке компания продемонстрировала прототип мобильного минометного комплекса RUS-MMC калибра 120 мм, выполненного на шасси бронеавтомобиля "Барс-8". При этом механизм приведения в боевое положение и наведения миномета, а также опорная плита, разработаны испанскими партнерами (Defensa S. L. U.).

По данным автора, новая мобильная установка на базе KIA KM450 может выглядеть следующим образом:

120-мм самоходный миномет Alakran

https://www.ukrmilitary.com

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08.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Украина
Южная Корея
Компании
Hyundai
Укроборонпром
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