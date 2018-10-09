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09.10.2018
Военное обозрение

Киев: Из крейсера "Украина" баржу не сделаешь, а вооружить нечем

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Украинское Минобороны не может себе позволить содержать ракетный крейсер "Украина", заявил секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник, пишет "Преступности.net".

https://ru.tsn.ua/

Согласно заявлению Винника, у украинского военного ведомства просто не хватит средств для содержания корабля такого класса, хотя корабль "существенно бы усилил обороноспособность" Украины в Черном море. При этом депутат отметил, что даже если бы удалось найти деньги на восстановление корабля, то он останется без вооружения, так как "на Украине нет ни систем наблюдения управления, ни систем управления огнем, ни средств поражения ракет, которые должны быть установлены." Кроме этого, по словам депутата, на Украине не производятся системы ПВО, а Москва их поставлять Киеву не будет. Тем более, что крейсер был построен под экс-советские стандарты, а европейское или американское вооружение на него не поставишь.

Также депутат заявил, что не понимает решения Порошенко о "демилитаризации" корабля, так как никакого оборудования военного назначения на крейсере нет, "все давно уже снято". "Не получится сделать из крейсера баржу", добавил он.

Крейсер "Украина" был передан украинским военно-морским силам в 1993 году, а с 1996 года проект достройки крейсера заморожен из-за отсутствия финансов. В 2017 году было принято решение крейсер "демилитаризировать", а оставшиеся части корабля продать.

08.10.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Россия
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Украина
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