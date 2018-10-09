Российская лунная программа стартует в 2021 году. Пока по планам

Российская лунная программа стартует в 2021 году, именно на этот год запланирован запуск космического аппарата "Луна-25" для тестирования технологий мягкой посадки на Луну, передает РИА Новости со ссылкой на НПО им. Лавочкина.

Станция "Луна-25" https://ru.depositphotos.com/

Как пишет издание, после более чем сорокалетнего перерыва Россия возобновляет лунную программу. Последняя советская станция "Луна-24" была запущена к спутнику Земли в далеком 1976 году. Планируемый на 2021 год запуск станции "Луна-25" должен открыть долгосрочную программу по изучению Луны. Станция должна совершить посадку на южном полюсе, она будет вести поиск водяного льда в полярной области земного спутника, а также протестирует технологии мягкой посадки.

В НПО рассказали, что вслед за "Луной-25", стартующей в 2021 году, планируется запустить в 2022 космический аппарат "Луна Ресурс-1" (орбитальный аппарат, "Луна-26"), а в 2023 - "Луна Ресурс-1" (посадочный аппарат, "Луна-27").

Кроме этого, в Российской академии наук пояснили факт переноса запуска станции "Луна-25" с 2019 на 2021 год. Причина переноса запуска кроется в баллистических условиях совершения посадки в южном приполярном районе Луны, а не технических проблемах с изготовлением самой станции.

Согласно опубликованным данным, по окончании Федеральной космической программы в 2025 году, не исключает запуска к естественному спутнику Земли станции "Луна-28" для взятия проб грунта, а также миссии "Луна-29" с тяжелым луноходом.