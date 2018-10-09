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09.10.2018
Военное обозрение

Российские МРК помогут войскам на суше

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МАК проекта "Буян" и МРК проекта "Буян-М" включат в единую систему управления войсками, что позволит им в режиме реального времени получать информацию от сухопутных войск и при необходимости поражать объекты противника артиллерийским огнем и ракетами, сообщают Известия.

https://ru.wikipedia.org

Таким образом, корабли будут превращены в платформы, способные действовать в тесной связке с наземными подразделениями.

Такое решение было принято по итогам апрельских учений Каспийской флотилии. Информация на корабли передавалась с помощью комплекса разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец" (часть экипировки "Ратник") – чтобы вызвать огонь военнослужащему на берегу, достаточно отметить цель на специальном планшете.

Малые артиллерийское корабли ("Буян") имеют на вооружении артиллерийские установки "Универсал" калибра 100 мм, а также РСЗО "Град-М". Малые ракетные корабли ("Буян-М") вооружены ракетами "Калибр" или "Оникс".

По словам эксперта Александра Мозгового, широкое применение кораблей для поддержки сухопутных войск характерно для Каспийского региона, поскольку достойного морского противника там нет.

Он отметил, что "Буяны" изначально разрабатывались для ударов по берегу. Современное ракетное вооружение предоставило канонеркам "длинную руку" – "Буяны-М", которая теперь достает до территории Ближнего Востока, что и было продемонстрировано в ходе ударов по объектам террористов в Сирии.

Издание напоминает, что два корвета проекта 21631 "Буян-М" вошли в состав Балтийского флота. Начали получать их и черноморцы. В составе ЧФ их будет не менее четырех.

08.10.2018
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
6Б21 Пермячка
Град РСЗО
Одежда "Ратник"
П-800 Оникс
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Проекты
21631 Буян-М
БФ
Военные учения
Калибр КР
КФ
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