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09.10.2018
Военное обозрение

Совместные учения ВМС Эстонии и Финляндии стартовали на Балтике

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В акватории Балтийского моря стартовали совместные учения Военно-морских сил Эстонии и Финляндии под названием "Baltic Shield". Маневры будут проходить в эстонских территориальных водах и продлятся до 11 октября, сообщает "Спутник Эстония".

корабль обеспечения A433 Wambola

http://www.mil.ee/et

Маневры, в которых примут участие около 200 военнослужащих ВМС Эстонии, а также будут задействованы штабное судно Wambola и минный тральщик Ugandi, стартовали сегодня утром и продлятся три дня. Основной задачей учений называется поиск и ликвидация взрывных устройств, находящихся на дне моря со времен Первой и Второй мировых войн. От военно-морских сил Финляндии участвуют морские тральщики Katanpaa, Purunpaa и Vahterpaa.

Как пояснили в пресс-службе Сил обороны Эстонии, маневры проводятся по инициативе Финляндии с 1997 года. Эстонские Военно-морские силы участвуют в учениях с 2010. Ранее аналогичные операции по поиску неразорвавшихся мин проводились в латвийских территориальных водах с участием литовских военных кораблей.

По имеющимся в открытых источниках данным, за время Первой и Второй мировых войн в Балтийском море было установлено тем или иным способом около 150 тысяч мин, при этом большая половина из них, а это порядка 80 тысяч, была установлена в Финском заливе.

08.10.2018
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Латвия
Литва
Финляндия
Эстония
Проекты
Военные учения
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