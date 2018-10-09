Кого запеленгует украинская "Хортица-М"?

Украинский научный производственный центр "Инфозащита" ("Iнфозахист") на выставке "Оружие и безопасность" снова представляет мобильный комплекс радиоразведки на автомобильном шасси повышенной проходимости. Речь идёт о разведкомплексе "Хортица-М", который создан киевскими разработчиками. Его демонстрировали на выставке и в прошлом году.

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Разработчики сообщают, что "Хортица-М" способна обеспечивать анализ радиосигналов, их демодуляцию и декодирование. Также комплекс способен с высокой точностью отследить координаты источника радиосигнала.

Из презентационного материала:

Он обеспечивает декодирование сигналов гражданских радиостанций в стандартах DMR, DPMR, NDXN, FLEX, P25, A25 и др.; автоматическое определение координат и пространственной ориентации средств комплекса; автоматизированное определение координат источников радиоизлучения; установление защищённого соединения с аналогичными комплексами связи, проводного соединения или с помощью радиорелейной линии собственного производства.

При этом известно, что в качестве шасси используется "автомобиль европейского производства, обладающий высокой степенью автономности". EuroTrakker.

https://infozahyst.com

В автомобиле имеются шумоизолированные места для отдыха экипажа (две кровати). Экипаж комплекса составляет до 4-х военнослужащих. Также в автомобиле имеется запас пресной воды (60 л), плита на газовом баллоне и автономный источник электропитания. "Хортица-М" может питаться и от промышленной электросети.

Обращается внимание на то, что "Хортица-М" имеет возможность работать в комплексе с беспилотными летательными аппаратами. Проведены испытания на взаимодействие с малым разведывательными беспилотником "DUCKY" от компании "Аэрошкола".

Некоторые характеристики:

диапазон частот технического анализа: от 0,3 МГц до 6000 МГц,

диапазон частот в режиме пеленгация: 25 МГц – 3000 МГц,

количество независимых каналов приёма – 5,

количество приёмных антенн – 9,

дальность действия – 45 км,

количество одновременно демодулируемых сигналов – 30.