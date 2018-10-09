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09.10.2018
Военное обозрение

Израиль всё равно уничтожит С-300 в Сирии. NI пояснил, когда

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F-35I ВВС Израиля
F-35I ВВС Израиля.
Источник: Минобороны Израиля

Не дает покоя западным журналистам поставка Россией в Сирию зенитно-ракетных систем С-300. Вот и небезызвестный американский журнал The National Interest со своим "экспертом" Дейвом Маджумдаром решили объяснить, почему российские С-300 "погоды в Сирии не сделают".

Минобороны РФ

Как пишет Маджумдар, Израиль все равно уничтожит российские комплексы, а случится это после того, как российские военные передадут полный контроль над ними сирийским расчетам. При этом в уничтожении ЗРС С-300 обязательно будут участвовать F-35, которые "относительно легко могут расправиться с российскими зенитными системами". По утверждению американского "эксперта", F-35 изначально создавались для подавления и уничтожения систем ПВО, таких как С-300, а с получением нового программного обновления Block 3F и Block 4, самолеты пятого поколения будут еще более грозными в уничтожении российских ЗРС. Израильские F-35 будут обновлены до Block 3F+ до декабря 2021 года.

Единственной причиной того, что израильские F-35 еще не уничтожили С-300, является то, что они пока находятся под контролем российских военных, пишет автор. Даже не дожидаясь нового программного обновления для своих самолетов, израильтяне уже сейчас могут нанести удар по ЗРС С-300, но скорей всего они подождут еще три месяца, в течение которых русские обучат сирийские расчеты, и после передачи ЗРС под сирийский контроль, нанесут удар.

08.10.2018
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Страны
Израиль
Россия
Сирия
США
Продукция
F-35
С-300
Компании
Минoбороны РФ
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