Минобороны закупит более 200 винтовых УТС. От винта!

Российское военное ведомство закупит 230 винтовых учебных самолетов (УТС) для первоначальной подготовки курсантов, передает агентство Военное.РФ сообщение источника в авиационной отрасли.

Як-152 Алексей Коршунов, Russianplanes.net

По словам источника, решение о закупке 230 самолетов принято на уровне министра обороны РФ Сергея Шойгу, однако каких именно, пока не сообщается.

Собеседник добавил, что ясность в этом вопросе наступит по завершении государственных испытаний УТС Як-152, а единственным конкурентом в борьбе за заказ является австрийский самолет Diamond DART-550.

По мнению заслуженного летчика России генерал-майора Александра Ахлюстина, в данном случае шансов больше у Як-152.

Он отметил, что для первоначальной подготовки нужна именно такая машина, без лишних "наворотов". На этом этапе обучения главным является наработка курсантом тактильных ощущений для управления самолетом. Он должен научиться быстро принимать решения по высоте, скорости и курсу машины.

Напомним, Як-152 впервые поднялся в воздух в сентябре 2016 года. Весной этого года стало известно о локализации в РФ производства немецкого двигателя RED-A03T, выпуском которого занялась компания "Руссо-Балт".

Турбовинтовые самолеты DART-550 австрийской компании Diamond Aircraft Industries также предназначены для первоначального обучения в летных училищах. Их взлетный вес – 2400 кг, скорость у земли – до 460 км/час, продолжительность полета – около 8 часов.