МиГ-31БМ получит модернизированный радар

Для истребителя-перехватчика МиГ-31БМ разрабатывается модернизированная версия радиолокационного комплекса, значительно расширяющего его возможности, передает Интерфакс сообщение пресс-службы Минобороны.

Максим Скрябин/www.airforce.ru

Вопрос разработки новой модификации радара обсуждался на встрече замминистра обороны Алексея Криворучко с руководством АО "Заслон".

Криворучко "поддержал проведение модернизации уникального радиолокационного комплекса для самолетов МиГ-31БМ, значительно расширяющего его возможности", говорится в сообщении.

Он также поручил производителям ускорить процесс испытаний радиолокационного комплекса для корветов проекта 20380.

МиГ-31БМ модификация перехватчика МиГ-31, принятого на вооружение в 1981 году. Работы по глубокой модификации проводит филиал "МиГа" – авиазавод "Сокол" (Нижний Новгород). Машина оснащена радиолокационной системой "Заслон-АМ". Дальность обнаружения и поражения целей – более двухсот километров. Перехватчик способен одновременно уничтожать 6 и сопровождать до 10 целей.

Корпорация "МиГ" (входит в ОАК) объединяет в своей структуре профильные предприятия, обеспечивающие все элементы жизненного цикла производимых самолетов – от разработки концепции серийного производства и технической поддержки.

АО "Заслон" – разработчик и производитель высокотехнологичной продукции. В своей деятельности предприятие взаимодействует с такими промышленными компаниями как "Туполев", "Сухой", "МиГ", "Камов", ЦМКБ "Алмаз", большинством судостроительных верфей, различными министерствами и ведомствами.