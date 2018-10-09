Американский вертолет S-97 Raider разогнали до 202 узлов и это не предел

В Соединенных Штатах продолжаются работы по созданию перспективного скоростного вертолета-разведчика S-97 Raider. Специалисты американской компании Sikorsky провели новый этап испытаний во время которого вертолет впервые преодолел рубеж скорости в 200 узлов, разогнавшись до 202 узлов (374,1 километра в час), сообщает научно-популярный портал "Nplus1".

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Летные испытания нового вертолета ведутся с 2015 года. Испытания на скорость, во время которых вертолет должен был разогнаться до расчетных максимальных 220 узлов, должны были начаться в 2017 году, но из-за серьезных повреждений корпуса, полученных в результате жесткой посадки, их пришлось отложить.

Новый этап испытаний начали в сентябре этого года, во время которого S-97 проверили несколькими режимами полета, включая нормальный вертолетный полет, горизонтальный полет с ускорением за счет хвостового толкающего винта, висение с опущенным и поднятым носом и снижение со сбросом скорости по-самолетному. Так же прошел этап скоростного разгона вертолета, во время которого он преодолел рубеж в 200 узлов.

Вертолет разрабатывается компанией Sikorsky в рамках тендера, объявленного американской армией на разработку и поставку новых разведывательных вертолетов на замену устаревших вертолетов OH-58D Kiowa Warrior.

Помимо Raider от Sikorsky, в тендере участвует Bell Helicopter с новым конвертопланом V-280 Valor. Еще две компании, заявившие об участии в тендере, модели пока не представили. Это компании AVX Aircraft и Karem Aircraft.