В Аргентине начались летные испытания первого серийного УТС IA-63 "Пампа-3"

ЦАМТО, 8 октября. Первый серийный УТС усовершенствованной подготовки IA-63 "Пампа-3", разработанный Fabrica Argentina de Aviones SA (FAdeA), выполнил первый полет.

По информации Jane's Defence Weekly, самолет с серийным номером E-824 является первым из трех УТС, которые должны быть переданы ВВС Аргентины.

Как сообщал ЦАМТО, 23 февраля 2018 года правительство Аргентины одобрило контракт на поставку ВВС страны трех учебно-тренировочных самолетов усовершенствованной подготовки IA-63 "Пампа-3" производства компании FAdeA. Стоимость контракта составляет 30,3 млн. долл. Компания получила предоплату в размере половины стоимости. Оставшиеся средства будут выплачиваться по мере поставки самолетов. В дополнение к самолетам FAdeA поставит программное обеспечение для наземной станции планирования операций, две мобильные станции планирования операций и резервное оборудование. В коммюнике министерства было отмечено, что данное соглашение является первым заключенным с FAdeA за десятилетие контрактом на поставку новых самолетов.

Последние новые самолеты были произведены FAdeA в 2008 году, когда компания принадлежала Lockheed Martin. С того периода на хранении находятся еще 16 частично собранных самолетов.

Компания FAdeA провела церемонию выкатки первого серийного учебно-тренировочного самолета IA-63 "Пампа-3", предназначенного для поставки ВВС Аргентины, 29 июня 2017 года.

Поставка новых самолетов расширит возможности ВВС Аргентины по подготовке летного состава. В настоящее время для этих целей используются 18 устаревших УТС "Пампа-2", которые поэтапно предполагается модернизировать до стандарта "Пампа-3". Основные работы будет заключаться в оснащении самолетов "стеклянной" кабиной.

В перспективе FAdeA также рассчитывает экспортировать "Пампа-3". В качестве потенциальных покупателей самолета в ударной версии рассматриваются Парагвай и Боливия.