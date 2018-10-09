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09.10.2018
ЦАМТО

Группа офицеров ВМС Филиппин ознакомилась с российской ДЭПЛ "Комсомольск-на-Амуре"

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Дизельная подводная лодка "Комсомольск-на-Амуре" проекта 877 "Палтус" во время торжественной церемонии ввода в боевой строй Тихоокеанского флота после
Дизельная подводная лодка "Комсомольск-на-Амуре" проекта 877 "Палтус" во время торжественной церемонии ввода в боевой строй Тихоокеанского флота после ремонта и модернизации.
Источник: © РИА Новости, Виталий Аньков

ЦАМТО, 8 октября. Группа офицеров Военно-морских сил Филиппин в рамках визита в Россию ознакомилась с дизель-электрической подводной лодкой (ДЭПЛ) "Комсомольск-на-Амуре" проекта 877 "Палтус".

По информации Mintfo.com, возглавляемая капитаном Флоранте Н.Гагуа (Florante N.Gagua) группа 3 октября посетила базу подводных лодок Тихоокеанского флота в Малом Улиссе и осмотрела ДЭПЛ "Комсомольск-на-Амуре".

Кроме филиппинских офицеров, на борт российского подводного корабля также поднялись представители СМИ Филиппин. В общей сложности филиппинская делегация насчитывала 24 человека (16 военных и 8 гражданских лиц).

Как уже сообщал ЦАМТО, ранее, в августе, министр национальной обороны Филиппин Делфин Лорензана заявил, что в случае, если Филиппины не смогут изыскать достаточные средства на закупку первой подводной лодки для своих ВМС, Россия может предоставить Маниле льготный кредит для ее приобретения.

Тем не менее, Филиппины по-прежнему рассматривают и другие потенциальные варианты закупки подводных лодок. Помимо России, заинтересованность в продаже филиппинскому флоту дизель-электрических подводных лодок высказали еще три страны, включая Республику Корея, Францию, а также Индонезию. Все эти страны обладают инфраструктурой и возможностями для строительства ДЭПЛ.

Глава оборонного ведомства Филиппин считает, что флот островного государства не может считаться полноценным без подводных лодок. Необходимость приобретения ДЭПЛ обосновывается тем, что соседние государства Юго-Восточной Азии, включая Малайзию, Индонезию, Сингапур и Вьетнам, уже приобрели дизельные подлодки.

По мнению командования ВМС Филиппин, необходимо приобрести, по крайней мере, две подлодки. По заявлению министра, программа закупки, скорее всего, будет завершена в течение следующих 12 месяцев. В случае одобрения выбора военного ведомства руководством страны, на поставку ДЭПЛ потребуется около 4 лет.

Ранее покупку подводных лодок планировалось реализовать в рамках третьего этапа ("Третий горизонт") программы модернизации ВС Филиппин, который будет осуществляться в течение 2023-2028 гг. Однако сейчас сроки реализации проекта перенесены на 2018-2022 гг. ("Второй горизонт").

08.10.2018
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