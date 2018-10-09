Компания Tyssenkrupp заключила контракт на модернизацию ДЭПЛ "Шишумар" ВМС Индии

ЦАМТО, 8 октября. Tyssenkrupp Marine Systems объявила о заключении с Mazagon Dock Shipbuilders (MDL) контракта, который предусматривает проведение технического обслуживания и модернизации ДЭПЛ "Шишумар" ВМС Индии.

По данным Jane's Defence Weekly, стоимость контракта составила 4,10 млрд. рупий (56,5 млн. долл.). Соглашение включает поставку нового оборудования, техническое обслуживание систем и компонентов, а также техническую поддержку и оказание логистических услуг на месте в форме документации, обучения и поставки запасных частей. Кроме того, проект предусматривает оценку состояния и выдачу сертификата на продолжение эксплуатации прочного корпуса подлодки в течение следующего десятилетия.

Предполагается, что модернизация будет включать модификацию или замену средств обнаружения, включая перископы и ГАС, системы радиоразведки, системы управления огнем и РЛС.

Как ожидается, ремонт с модернизацией ДЭПЛ "Шушумар", который будет проходить на предприятии MDL в Мумбаи, начнется в октябре этого года и завершится к 2021 году.

Ранее, в 2016 году, с Thyssenkrupp Marine Systems уже был заключен контракт на проведение модернизации ракетной системы "Гарпун" двух других подводных лодок серии: "Шалки" и "Шалкул". В настоящее время эти работы продолжаются.

Кроме того, Atlas Elektronik, являющаяся подразделением Thyssenkrupp Marine Systems, с 2017 года модернизирует боевые и разведывательные системы этих подводных лодок.

Три упомянутые подводные лодки были приняты на вооружение ВМС Индии в период с 1986 по 1994 гг. в рамках контракта на поставку четырех ДЭПЛ проекта "Шишумар" ("Тип-209/1500").

Первые две ДЭПЛ ("Шишумар" и "Шанкул") строились на верфи HDW (теперь Thyssenkrupp Marine Systems) в Киле (Германия) одновременно с подготовкой индийских специалистов, после чего на верфи MDL в Мумбаи были построены еще две подлодки данной серии ("Шалки" и "Шалкул"). Эти ДЭПЛ стали первыми подводными лодками, построенными в Индии. Класс "Шишумар" отличается от стандартных ДЭПЛ "Тип-209" рядом особенностей, включая больший диаметр прочного корпуса, более устойчивые переборки, а также наличие спасательной капсулы.