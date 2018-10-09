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09.10.2018
ЦАМТО

На Камчатке сформирован экипаж нового противодиверсионного катера

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Катер проекта 21980 "Грачонок"
Катер специального назначения проекта 21980 "Грачонок".
Источник: https://www.korabel.ru/

ЦАМТО, 8 октября. На Камчатке в соединении кораблей охраны водного района (ОВР) Войск и сил на северо-востоке России завершено комплектование экипажа нового противодиверсионного катера проекта 21980 "Грачонок".

"Грачонок" является катером многоцелевого назначения, что напрямую связано с его скоростными возможностями и высокой маневренностью. Основное предназначение катера – противодействие диверсионным силам и средствам противника, обеспечение действий военных водолазных специалистов в морской зоне в районе пункта базирования и в близлежащих к нему районах.

Новый катер оснащен современным радиоэлектронным вооружением и новейшим водолазным комплексом, что позволит экипажу оперативно и точно обнаруживать подводные объекты, и тщательно их обследовать.

Основные ТТХ противодиверсионного катера проекта 21980 "Грачонок": водоизмещение – 138 т, длина – 31 м, ширина – 9,5 м, скорость полного хода катера – 23 узла, дальность перехода – до 200 морских миль, автономность – 5 суток, экипаж – 8 человек.

Нынешний катер станет уже третьим по счету кораблем данного проекта, который войдет в состав соединения ОВР, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

08.10.2018
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принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
21980 Грачонок
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