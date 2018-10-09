На Камчатке сформирован экипаж нового противодиверсионного катера

ЦАМТО, 8 октября. На Камчатке в соединении кораблей охраны водного района (ОВР) Войск и сил на северо-востоке России завершено комплектование экипажа нового противодиверсионного катера проекта 21980 "Грачонок".

"Грачонок" является катером многоцелевого назначения, что напрямую связано с его скоростными возможностями и высокой маневренностью. Основное предназначение катера – противодействие диверсионным силам и средствам противника, обеспечение действий военных водолазных специалистов в морской зоне в районе пункта базирования и в близлежащих к нему районах.

Новый катер оснащен современным радиоэлектронным вооружением и новейшим водолазным комплексом, что позволит экипажу оперативно и точно обнаруживать подводные объекты, и тщательно их обследовать.

Основные ТТХ противодиверсионного катера проекта 21980 "Грачонок": водоизмещение – 138 т, длина – 31 м, ширина – 9,5 м, скорость полного хода катера – 23 узла, дальность перехода – до 200 морских миль, автономность – 5 суток, экипаж – 8 человек.

Нынешний катер станет уже третьим по счету кораблем данного проекта, который войдет в состав соединения ОВР, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.