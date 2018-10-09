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09.10.2018
ЦАМТО

Главнокомандующий ВМФ: на флоте создана система подготовки высокопрофессиональных командиров новой формации

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Владимир Королев
Владимир Королев.
Источник: ТАСС/Михаил Метцель

ЦАМТО, 8 октября. В адрес командований Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии направлена телеграмма главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, в телеграмме главком поздравил командиров кораблей, подводных лодок и экипажей летательных аппаратов морской авиации с Днем командира надводного, подводного корабля и воздушного судна, отмечаемого ежегодно 8 октября.

В своем поздравлении главнокомандующий ВМФ России отметил, что в Военно-морском флоте создана и успешно функционирует подготовка командиров новой формации. "Надводными кораблями, атомными и дизель-электрическими подводными лодками ВМФ России сегодня командуют офицеры, которых отличает высокая ответственность, профессионализм, способность молниеносно принимать грамотные решения. Подготовкой таких кадров напрямую занимается Главное командование ВМФ, образовательные учреждения Военного учебно-научного центра ВМФ, учебные центры", – говорится в телеграмме.

"В основе подготовки командиров лежат высокие требования. Это авторитет для экипажа, современная профессиональная подготовка, позволяющая командовать кораблями и подводными лодками, нового поколения, поступающими на вооружение ВМФ и оснащенные новыми типами вооружения", – отметил В.Королев.

Как следует из текста поздравления Главнокомандующего ВМФ, командирское звено Военно-морского флота эффективно выполняет свои функции при организации действий кораблей, подводных лодок и самолетов морской авиации в составе межвидовых группировок и разнородных группировок сил флота.

"Главное командование ВМФ стремится к тому, чтобы личность будущего командира была замечена в процессе профотбора уже на первых этапах обучения в военно-морских институтах и с первых шагов службы в действующих соединениях флота и на кораблях", – отметил В.Королев в своем поздравлении.

По словам главкома ВМФ, большинство командиров кораблей сегодня имеют практический опыт действий против террористических группировок в Сирийской Арабской Республике, опыт участия в масштабных учениях Вооруженных Сил, опыт дальних походов в арктических широтах и других районах Мирового океана.

"Система подготовки командиров кораблей, подводных лодок и летательных аппаратов построена сегодня на принципах готовности к освоению и эксплуатации новой техники и вооружения. С этой целью проводятся тренировки и занятия на современных тренажерах, стажировки на новых кораблях, поступивших в состав ВМФ, проводится целенаправленная подготовка к участию командиров и экипажей в испытаниях кораблей, и подводных лодок. Неизменной и главной чертой профессиональной деятельности и личности командира остается и будет оставаться – забота о людях и умение своим примером мобилизовать подчиненных на выполнение задач любой сложности", – сказано в поздравлении главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева в связи с Днем командира надводного, подводного корабля и воздушного судна.

08.10.2018
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