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09.10.2018
ЦАМТО

На Балтийском флоте начали подготовку к полетам на модернизированных вертолетах Ка-27М

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Ка-27М
Палубный противолодочный вертолет Ка-27М.
Источник: http://www.russianarms.ru/

ЦАМТО, 8 октября. Пять модернизированных вертолетов Ка-27М прибыли на один из аэродромов в Калининградской области.

Технический персонал в настоящее время проводит обслуживание и сезонные регламентные работы на обновленных винтокрылых машинах. Ранее специалисты авиабазы Балтийского флота провели приемку модернизированных вертолетов.

В ходе модернизации на вертолетах обновлено бортовое радиоэлектронное оборудование, установлена новая поисковая система и радиоакустическое оборудование. Обновленное оборудование позволяет значительно повысить эффективность выполнение экипажами вертолетов задач по поиску и обнаружению подводных лодок противника.

Часть экипажей вертолетчиков в настоящее время заканчивает переобучение в Ейском центре боевой подготовки и переучивания летного состава морской авиации ВМФ РФ. Экипажи, уже прошедшие переобучение, вскоре приступят к облетыванию модернизированной техники, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

08.10.2018
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Страны
Россия
Продукция
Ка-27М
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БФ
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