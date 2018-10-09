На Балтийском флоте начали подготовку к полетам на модернизированных вертолетах Ка-27М

ЦАМТО, 8 октября. Пять модернизированных вертолетов Ка-27М прибыли на один из аэродромов в Калининградской области.

Технический персонал в настоящее время проводит обслуживание и сезонные регламентные работы на обновленных винтокрылых машинах. Ранее специалисты авиабазы Балтийского флота провели приемку модернизированных вертолетов.

В ходе модернизации на вертолетах обновлено бортовое радиоэлектронное оборудование, установлена новая поисковая система и радиоакустическое оборудование. Обновленное оборудование позволяет значительно повысить эффективность выполнение экипажами вертолетов задач по поиску и обнаружению подводных лодок противника.

Часть экипажей вертолетчиков в настоящее время заканчивает переобучение в Ейском центре боевой подготовки и переучивания летного состава морской авиации ВМФ РФ. Экипажи, уже прошедшие переобучение, вскоре приступят к облетыванию модернизированной техники, сообщает пресс-служба Западного военного округа.