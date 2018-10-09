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09.10.2018
ЦАМТО

Первый летный экземпляр Ил-112В завершил комплекс наземных частотных испытаний

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Ил-112В
Модель транспортного самолета Ил-112В.
Источник: © ИТАР-ТАСС

ЦАМТО, 8 октября. Первый летный экземпляр Ил-112В завершил комплекс наземных частотных испытаний, необходимых для начала летных испытаний. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам директор программы легкого военно-транспортного самолета ПАО "Ил" Александр Быков.

"Специалистами Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е.Жуковского совместно с Авиационным комплексом имени С.В.Ильюшина проведены наземные частотные испытания новейшего самолета Ил-112В", – сказал А.Быков.

По его словам, испытания проводились на первом опытном летном образце самолета Ил-112В.

"Полученные материалы будут использованы при проведении методического совета экспериментальной авиации, который должен дать положительное заключение на первый полет самолета", – цитирует "РИА Новости" А.Быкова.

В пресс-службе ПАО "Ил" уточнили, что следующим этапом работ станет сдача самолета 214-му военному представительству МО РФ, после чего машина будет передана для проведения аэродромных отработок на летно-испытательной станции и выполнения первого полета.

"Первый полет Ил-112В намечен в Воронеже на осень текущего года", – сказали в компании.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до 5 т легких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава, а также широкой номенклатуры разнообразных грузов при коммерческой эксплуатации самолета. В перспективе Ил-112 заменит не только Ан-26, которого по транспортной эффективности превосходит в два раза, но и составит конкуренцию лучшим мировым транспортным самолетам такого класса, отмечает агентство.

08.10.2018
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Россия
Продукция
Ан-26
Ил-112
Компании
Ил
Минoбороны РФ
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