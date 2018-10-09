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09.10.2018
ЦАМТО

В учебном Центре связи РВСН осваивают радиостанции нового поколения

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Станция спутниковой связи Р-441-О
Станция спутниковой связи Р-441-О (комплекс "Ливень"), смонтированная на двух транспортных единицах: автомобиле УРАЛ-4320 и прицепе.
Источник: topwar.ru

ЦАМТО, 8 октября. В учебном центре РВСН специалисты осваивают новые станции и средства радиосвязи, которые обеспечивают связь с любыми цифровыми, аналоговыми, радиорелейными станциями и унифицированными командно-штабными машинами.

Одна из них – это подвижная станция нового поколения Р-441-ОВ "Ливень", предназначенная для организации дальней многоканальной радиосвязи и оповещения с использованием ретрансляторов на искусственных спутниках Земли. Курсанты Центра осваивают новейшую радиостанцию Р-166-0,5 (на шасси БТР-80), служащую для организации каналов дуплексной или симплексной связи одновременно в двух независимых радионаправлениях или радиосетях КВ- и УКВ-диапазонов. Недавно поступившая в войска радиостанция Р-149АКШ-1 в составе командно-штабной машины (на шасси КамАЗ-5350) также задействована в учебном процессе. Данная машина обеспечивает более точную, чем ранее, топографическую привязку к местности через различные спутниковые системы, а также устойчивую связь по закрытым интернет-каналам на дальность до 1000 км. Кроме того, Р-441-0В "Ливень", генерирует более четкий и надежный сигнал, чем станции связи предыдущего поколения. Станция размещается на базе грузового автомобиля повышенной проходимости Урал-375, что дает возможность беспрепятственно использовать ее в полевых условиях, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

08.10.2018
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Страны
Россия
Продукция
БТР-80
Р-166
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