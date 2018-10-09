"ОДК-Климов" создаст центр по ремонту двигателей во Вьетнаме

Санкт-Петербург. 8 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - АО "ОДК-Климов" (входит в "Объединенную двигателестроительную корпорацию", ОДК, госкорпорации "Ростех") и вьетнамская Helicopter Teсhnical Service Company (HTSC) подписали дистрибьюторский договор о сервисном обслуживании двигателей, сообщил корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания соглашения.

"Для нас этот договор в Юго-Восточной Азии в условиях санкций очень важен. Он показывает, что есть компании, есть страны, которых санкции США не смущают", - сказал исполнительный директор "ОДК-Климов" Александр Ватагин.

В истории "Климова" это первый договор подобного типа. Во вьетнамском городе Вунгтау до конца 2018 года будет создан Центр интегрированной логистической поддержки. В декабре текущего года будет проведен пилотный ремонт двигателя.

Специалисты компании будут выполнять капремонт двигателей ТВ3-117 и ВК-2500, средний ремонт двигателей, находящихся в эксплуатации, осуществлять поставку двигателей, запчастей и узлов, а также обучать персонал. Договор подписан на пять лет.

АО "ОДК-Климов" занимается разработкой, производством и сервисным обслуживанием турбовальных двигателей для вертолетов, а также турбореактивных двигателей для истребительной авиации. Компания обладает собственным конструкторским бюро, производственной и экспериментальной базами.