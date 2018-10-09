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09.10.2018
ТАСС

СМИ: большой десантный корабль "Петр Моргунов" не будет передан флоту в 2018 году

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БДК "Петр Моргунов"
Большой десантный корабль "Петр Моргунов".
Источник: Пресс-служба ВМФ

Корабль пройдет испытания в 2019 году

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Большой десантный корабль (БДК) проекта 11711 "Петр Моргунов" выйдет в море на испытания в первом полугодии 2019 года и будет передан флоту после их завершения, сообщает в понедельник газета "Красная звезда".

Ранее сообщалось, что "Петр Моргунов" планировалось передать ВМФ России в конце 2018 года.

"Особое внимание (при подготовке экипажа) обращалось на прием корабля от промышленности и готовность к участию в испытаниях, которые начнутся в первом полугодии 2019 года. <...> В состав ВМФ его планируется принять после завершения всех этапов испытаний", - говорится в статье издания.

На Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, где строится корабль, не комментируют данную информацию.

По данным газеты, заселение экипажа на корабль планируется в декабре этого года. Экипаж БДК "Петр Моргунов" завершил полный цикл подготовки в Объединенном учебном центре ВМФ России в Санкт-Петербурге.

Большой десантный корабль "Петр Моргунов" был заложен в Калининграде 11 июня 2015 года, спущен на воду в этом году. По решению флота, серия больших десантных кораблей 11711 будет состоять всего из двух единиц - головного корабля "Иван Грен", который строился более 20 лет из-за многочисленных переделок проекта, и первого серийного (второго по счету) - БДК "Петр Моргунов". Корабли проекта 11711 обладают полным водоизмещением около 6 тыс. т и являются самыми крупными надводными кораблями, построенными в новейшее время. Предыдущий проект большого десантного корабля 1171 (шифр "Тапир") составляет 4,3 тыс. т, а самые многочисленные корабли этого класса в ВМФ РФ (проект 775) - 4,4 тыс. т.

08.10.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Янтарь ПСЗ
Проекты
11711
БДК 775
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