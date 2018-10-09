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09.10.2018
Известия.ru

ВС РФ пополнит транспортный самолет сверхкороткого взлета и посадки

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Рисунок транспортного самолета сверхкороткого взлета и посадки
Рисунок транспортного самолета сверхкороткого взлета и посадки.
Источник: fpi.gov.ru

Вооружение российской армии должно пополниться транспортным самолетом сверхкороткого взлета и посадки с гибридной силовой установкой — "летающим внедорожником". Об этом в понедельник, 8 октября, сообщается на официальном сайте российского Фонда перспективных исследований (ФПИ).

Использовать беспилотный летательный аппарат можно будет как в нуждах Минобороны, так и МЧС. Он сможет взлетать и садиться на площадку размером 50 м с высотой препятствий на границе до 15 м. Беспилотник дистанционно будет управляться оператором в полностью автоматическом режиме.

Самолет будет способен поднимать в воздух до 500 кг груза и разгоняться до 315 км/ч. Он также сможет преодолеть тысячу километров при скорости 250 км/ч.

Разработкой беспилотника занимается ФПИ в сотрудничестве с истринской компанией "ПромСервис". Научно-технический совет фонда уже одобрил изобретение.

Пробный полет "летающего внедорожника" запланирован на 2022 год, сообщает телеканал "360".

Ранее в понедельник Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте начала проверку по факту столкновения двух воздушных судов в подмосковном аэропорту Жуковский.

 

08.10.2018
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