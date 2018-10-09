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09.10.2018
Известия.ru

Российские корабли получили антенну-робота

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Новый корвет проекта 20380 Совершенный (слева) и эскадренный миноносец Быстрый в акватории Владивостока. Архивное фото
Новый корвет проекта 20380 Совершенный (слева) и эскадренный миноносец Быстрый в акватории Владивостока. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

Эти антенны имеют длину свыше километра и значительно повышают вероятность обнаружения субмарин и торпед противника, но они серьезно ограничивают скорость и маневренность кораблей-носителей.

По мнению экспертов, роботы-буксировщики будут востребованы, поскольку с ними корабли противолодочной обороны будут менее ограничены в подвижности.

Как рассказали "Известиям" в Главкомате ВМФ, в настоящее время в Балтийске идут испытания новейших подводных роботов-буксировщиков. Они предназначены для управления гибкими протяженными буксируемыми антеннами (ГПБА), которые применяются надводными кораблями для поиска субмарин. Применение дрона-помощника снимает многие ограничения по маневрированию корабля, а также позволяет разместить антенну так, чтобы лучше "видеть" цель.

Внешне робот-буксировщик напоминает небольшую подводную лодку с килем и несколькими рулями глубины. Он находится на конце антенны и регулирует глубину ее погружения, а также при необходимости подруливает во время маневров корабля.

ГПБА представляют собой двухкилометровые тросы с закрепленными на них гидрофонами. Антенны буксируют за кораблями. Это одно из самых эффективных средств обнаружения подводных лодок. Но при маневрах антенна изгибается, а значит, теряется или искажается сигнал. Также длинные "хвосты" антенн серьезно ограничивают маневры и скорость кораблей, мешая им атаковать.

Военно-морской эксперт Александр Мозговой пояснил, что конструкторы давно работают над тем, чтобы сделать буксируемые ГАС более удобными.

— Достоинством буксируемой антенны является высокая чувствительность, особенно в пассивном режиме, ведь благодаря значительной длине на нее меньше влияют шумы и вибрация от энергетической установки самого корабля-носителя, — отметил эксперт. — Раньше даже строили специальные корабли, своего рода гидроакустические "Аваксы", с огромными буксируемыми антеннами. Они предназначались для поиска атомных субмарин и наведения на них авиации и противолодочных сил. Но из-за больших размеров применять буксируемые антенны можно только в открытом море, а лучше — в океане, где достаточные глубины и есть пространство для маневра. Поэтому противолодочные корабли часто работают парами или группами: один отслеживает подводную обстановку, а другие атакуют обнаруженные цели.

По словам Александра Мозгового, если удастся сделать роботов, которые помогут управляться с антенным "хвостом", то противолодочные корабли будут маневрировать свободнее, а эффективность их применения возрастет.

Современные российские надводные корабли оснащаются буксируемыми гидроакустическими станциями (ГАС) "Виньетка-М" и "Минотавр-М". В частности, они устанавливаются на новейшие фрегаты проекта 20350 и корветы проекта 20380.

ГАС "Виньетка-М" использует буксируемые за кормой корабля гибкую протяженную антенну и низкочастотный излучатель, что обеспечивает в режиме гидролокации эффективное обнаружение малошумных субмарин. Одновременно с гидролокацией осуществляется работа ГАС в режиме шумопеленгования, который позволяет обнаруживать торпедную угрозу и надводные корабли на больших расстояниях.

В режиме шумопеленгования эта ГАС "видит" маневрирующую подводную лодку на дистанции 15–20 км, надводный корабль — на дистанции 30–100 км, а торпеду — на дистанции 15–30 км.


Николай Сурков, Алексей Рамм

08.10.2018
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принадлежат Известия.ru
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
20380 Корвет-1
Робот
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