Ракетные "малыши" научились обеспечивать поддержку Сухопутным войскам

Корветы в режиме реального времени получат информацию о цели и немедленно нанесут удар

Малые артиллерийские корабли (МАК) проекта 21630 "Буян" и малые ракетные корабли (МРК) проекта 21631 "Буян-М" включили в единую систему управления войсками. Теперь они будут по заявке с суши поражать противника огнем артиллерийских орудий и ракетами. Благодаря последним доработкам эти корабли смогут в режиме реального времени получать информацию от Сухопутных войск или беспилотников и тут же наносить удар. Это превращает "малышей" (так называются МАК и МРК на сленге военных моряков) в ударные платформы, способные действовать в тесной связке с наземными войсками.

Как рассказали "Известиям" в Главкомате ВМФ, МАК проекта 21630 и МРК проекта 21631 будут включаться в состав так называемых разведывательно-ударных и разведывательно-огневых контуров (РУК и РОК). Соответствующее решение было принято по итогам прошедших в апреле пятидневных учений Каспийской флотилии. В их ходе корабли отработали стрельбу из артиллерийских орудий по наземным целям, а также нанесение ударов ракетами "Калибр" и "Оникс".

В составе РУК и РОК эти корабли (по классификации НАТО — корветы) будут в режиме реального времени получать информацию о целях от беспилотников и от наводчиков на передовой. Удары будут наноситься по заявке с суши — информация передается через комплекс разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец" (является частью экипировки "Ратник"). Бойцу достаточно отметить цель на специальном планшете, чтобы вызвать огонь артиллерии или ракетный удар.

В Каспийской флотилии три МАК "Буян" и три МРК "Буян-М". Изначально они создавались для действий в прибрежной зоне и на реках, в частности на Каспии и в дельте Волги. По результатам эксплуатации первых кораблей проект был признан удачным, и строительство "Буянов" продолжилось. Два корвета "Буян-М" вошли в состав Балтийского флота, а в последнее время сдаваемые корабли отправляются на Черное море. Там их будет по меньшей мере четыре.

Корветы сочетают небольшое (чуть менее 1000 т) водоизмещение с хорошей мореходностью и мощным вооружением. Они имеют дальность хода до 2500 миль и автономность 10 суток. При их постройке активно применялись технологии снижения радиолокационной заметности.

МАК проекта 21630 вооружены 100-миллиметровой артиллерийской установкой "Универсал", а также реактивной системой залпового огня (РСЗО) "Град-М". Артиллерийский комплекс А-190 может вести огонь осколочно-фугасными снарядами на дальности до 20 км. В 2014 году на Каспий начали поступать модернизированные "Буян-М" проекта 21631, которые несут до восьми ракет "Калибр" или "Оникс" в установках вертикального пуска.

Включение "Буянов" в состав РУК и РОК повысит эффективность применения флота для поддержки наземных войск на приморских театрах и, в частности, при высадке десантов, считает независимый военно-морской эксперт Александр Мозговой.

— Широкое применение флота для поддержки Сухопутных войск характерно для Каспия, поскольку достойного морского противника там не было и нет, — пояснил эксперт. — Изначально "Буяны" создавались как канонерские лодки. Они строились для работы по берегу. Современное ракетное вооружение дало канонеркам "длинную руку". Корветы "Буян-М" за счет применения "Калибров" могут наносить удары по большей части Ближнего Востока, что они продемонстрировали в ходе ударов по террористам в Сирии.

"Оникс" — сверхзвуковая противокорабельная ракета среднего радиуса действия с боевой частью массой 300 кг. Она может применяться для нанесения ударов по наземным целям на дистанции до 500 км.

Крылатые ракеты "Калибр" несут проникающую фугасную боевую часть массой до 450 кг и имеют дальность стрельбы около 1400 км. Осенью 2015 года МРК "Углич" из акватории Каспийского моря наносил удары такими ракетами по объектам террористов в Сирии.

Николай Сурков, Алексей Рамм