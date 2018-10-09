На острие антитеррора: Центр специального назначения ФСБ отмечает 20-летие

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Двадцать лет со дня образования Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России - уникального подразделения по борьбе с терроризмом исполняется в понедельник. За эти годы во многом благодаря работе Центра в России удалось существенно снизить уровень террористической активности.

Центр был создан в 1998 году по инициативе Владимира Путина, занимавшего тогда пост директора ФСБ. Новая структура объединила в единый коллектив ряд подразделений специального назначения органов безопасности.

"Решение об образовании подразделения было обусловлено нарастающей угрозой распространения международного терроризма и экстремизма и проходило в сложных для страны условиях, в период, когда против Российской Федерации фактически была развернута террористическая война. Создание Центра позволило объединить усилия подразделений специального назначения органов безопасности при проведении боевых операций по пресечению актов терроризма и силовом обеспечении деятельности по противодействию организованным криминальным структурам", - рассказали журналистам в Центре общественных связей ФСБ.

За 20 лет существования ЦСН его сотрудники самостоятельно и во взаимодействии с другими подразделениями провели множество оперативно-боевых мероприятий, в ходе которых освобождены сотни захваченных боевиками заложников, обезврежены активные члены бандформирований, среди которых такие одиозные главари, как Салман Радуев, Арби Бараев, Аслан Масхадов, Раппани Халиллов, Анзор Астемиров, Саид Бурятский, эмиссары международной террористической организации "Аль-Каида"* на Северном Кавказе Абу-Умар, Абу-Хавс, Сейф Ислам, изъято большое количество оружия, боеприпасов, взрывчатых и наркотических веществ.

Проверкой на прочность, профессионализм и силу духа для сотрудников Центра стали события в Московском театральном комплексе на Дубровке в октябре 2002 года и в средней школе №1 города Беслана в сентябре 2004 года. Проведенные там операции по освобождению заложников не имеют аналогов в мировой практике борьбы с терроризмом.

Сотрудники Центра участвуют в проведении боевых мероприятий по пресечению актов терроризма, в том числе на объектах транспорта, критически важных объектах и местах массового скопления людей. Проводят разведывательно-поисковые мероприятия в целях выявления и пресечения деятельности бандгрупп в горно-лесистой местности. Участвуют в обеспечении безопасности важных общественно-политических и иных массовых мероприятий при наличии угрозы совершения террористических актов.

Центр оснащен современными видами вооружения и специальной техники. В арсенале, в том числе, имеется бронированная техника, беспилотные летательные аппараты, боевые робототехнические комплексы, современное снайперские и гранатометное оружие, оптические прицелы, приборы ночного видения, современные средства связи, средства обнаружения взрывчатых веществ, приборы навигации и целеуказания.

Деятельность сотрудников ЦСН высоко оценена руководством страны и федеральной службы безопасности. Более двух тысяч раз сотрудникам вручались государственные награды, 22 военнослужащих удостоены звания Героя России (12 из которых посмертно).

Центр специального назначения ФСБ России сегодня - это хорошо подготовленный и оснащенный коллектив профессионалов, способный эффективно решать самые сложные оперативно-боевые задачи по защите безопасности граждан и государства. За 20 лет с момента образования главной оценкой заслуг его сотрудников можно считать то, что именно им доверяют выполнение наиболее сложных задач, когда велика вероятность вооруженного противостояния с преступниками.

* Террористическая организация, запрещенная в России