Россия и Танзания заключили соглашение о военно-техническом сотрудничестве

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия и Танзания подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве, предусматривающее поставку вооружений, ремонт боевой техники и подготовку специалистов, следует из документа, опубликованного на портале правовой информации.

Согласно сопроводительной информации, соглашение действует в течение пяти лет с автоматическим продлением на следующий пятилетний срок в случае, если ни одна из сторон не выразит желание выйти из него.

В рамках соглашения стороны планируют вести поставки вооружений и военной техники, отправлять военных специалистов для технических консультаций, готовить кадры в профильных учебных заведениях, а также проводить совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Документ также запрещает реэкспорт вооружений, поставленных в рамках соглашения, третьим странам или международным организациям без предварительного согласия второй стороны договора.

В 2016 году высокопоставленный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ говорил РИА Новости, что Танзания направила России заявку на закупку широкой номенклатуры вооружений и военной техники. По его словам, в то время Танзания проводила большую маркетинговую работу, чтобы изучить мировые цены на оружие.